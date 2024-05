Uma pessoa ficou gravemente ferida e outras três sofreram ferimentos ligeiros devido a um atropelamento que ocorreu esta sexta-feira ao início da tarde numa passadeira da Avenida 22 de dezembro, em Setúbal, informaram os bombeiros.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, três pessoas foram transportadas para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, mas uma das vítimas, que sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi assistida no local, recusou tratamento hospitalar.

Testemunhas que terão presenciado o acidente, que ocorreu pouco depois das 14h00, disseram a alguns órgãos de comunicação social que o atropelamento ocorreu numa passadeira em frente ao Convento de Jesus, quando um veículo ligeiro de passageiros ultrapassava um autocarro.

No local do acidente compareceram 17 operacionais da PSP, Bombeiros Sapadores de Setúbal, Bombeiros Voluntários de Setúbal e do Pinhal Novo, apoiados por seis viaturas.