É uma verdadeira tradição implementada por Sérgio Conceição — e nem o facto de o treinador estar perto da saída do FC Porto, num dossiê que ainda não está encerrado, mudou os planos. Este domingo, depois da conquista da Taça de Portugal e na sequência dos festejos no Jamor, os dragões pararam em Fátima no regresso a casa e não deixaram de realizar a obrigatória passagem pelo Santuário.

O autocarro do FC Porto parou à entrada do Santuário, com Sérgio Conceição a dirigir-se à Capelinha das Aparições, onde se ajoelhou e realizou uma pequena oração. Alguns jogadores foram diretamente depositar velas, enquanto que outros, como Pepe, Francisco Conceição, Fábio Cardoso e Stephen Eustáquio, também se deslocaram à Capelinha. Pelo meio, e tal como acontece quase sempre, os dragões cruzaram-se com alguns adeptos que aproveitaram para celebrar com a equipa e deixar palavras de alento ao grupo.

“Quem tem saúde, tem tudo. Gosto sempre de vir agradecer”, limitou-se a dizer Sérgio Conceição aos jornalistas que acompanharam o momento. Também Jorge Nuno Pinto da Costa, que não seguiu no autocarro com a comitiva e fez a viagem de carro, parou em Fátima — mas antes da equipa, acabando por não se cruzar com o grupo.

O FC Porto seguiu caminho em direção à Mealhada, onde parou por volta da 1h30 da noite para realizar um jantar tardio no restaurante habitual. Continuou a viagem até ao Estádio do Dragão, onde ainda foi recebido por um grupo de adeptos que esperou até depois das 5h, a hora a que os dragões entraram na garagem. Já durante a manhã desta segunda-feira, as redes sociais do clube partilharam um vídeo no troféu da Taça de Portugal em pleno relvado do Dragão ao amanhecer.

Entretanto, através da newsletter “Dragões Diário”, o FC Porto enumerou alguns “significados especiais” da conquista deste domingo: a 20.ª Taça de Portugal da história do clube, a terceira consecutiva e a quarta nos últimos cinco anos. “Foi o 85.º troféu oficial de futebol do FC Porto, que se isolou como o clube português mais titulado de sempre. Foi o primeiro alcançado durante a presidência de André Villas-Boas, menos três semanas depois da tomada de posse. Foi o 69.º e último título de Jorge Nuno Pinto da Costa, o líder desportivo mais vitorioso da história”, pode ler-se no texto.

“Foi alargado para 21 o recorde, que já era azul e branco, de vitórias consecutivas em jogos da prova. Sérgio Conceição igualou o recorde de Taças de Portugal de José Maria Pedroto e Otto Glória e foi o primeiro treinador a conquistar quatro pelo mesmo clube. Galeno tornou-se o primeiro jogador a conquistar quatro Taças consecutivas”, acrescenta a newsletter.