Robert Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia, saiu esta quinta-feira do hospital após duas semanas de internamento por ter sido alvejado a 15 de maio. De acordo com a imprensa eslovaca, Fico saiu do hospital na cidade de Banska Bystrica e foi transportado para casa, em Bratislava.

Até ao momento, não foi feita um comunicação oficial por parte do governo eslovaco ou do hospital, mas alguns meios de comunicação referem uma confirmação dada pela própria diretora do hospital. A imprensa eslovaca refere que houve um reforço das medidas de segurança nas imediações de casa do primeiro-ministro.

Ainda esta quinta-feira, o hospital tinha dito que Fico estava a ser submetido a mais exames, mas que estava em boas condições de saúde, nota a Reuters.

Robert Fico, de 59 anos, foi alvejado por um homem à saída de uma reunião do governo, na cidade de Handlova. Foi atingido no abdómen e transportado de helicóptero para o hospital em estado grave. No próprio dia foi submetido a uma cirurgia de mais de cinco horas.

O atirador, um homem de 71 anos chamado Juraj C., foi detido no local e acusado de tentativa de homicídio.