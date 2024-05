O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, foi alvejado à saída de uma reunião do governo, avança a BBC.

Fico estaria a conversar com a multidão que o aguardava, na cidade de Handlova, quando os tiros foram disparados. O correspondente da BBC em Praga, Rob Cameron, diz que o primeiro-ministro foi levado para o hospital.

Slovak prime minister Robert Fico has been shot outside a government meeting.

Fico was greeting crowds outside a building in the central town of Handlova when shots rang out.

He has been taken to hospital. There is no news of his condition.

— Rob Cameron (@BBCRobC) May 15, 2024