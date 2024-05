A Autoestrada 1 (A1) já foi reaberta, processando-se a circulação pela berma, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR) esta quinta-feira.

Segundo a mesma fonte, pelas 13h30, o tráfego processava-se pela berma, lentamente, devido à acumulação de viaturas que, entretanto, se registou.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria adiantou que do acidente resultaram dois feridos graves e um ligeiro, todos transportados para os hospitais de Coimbra

A Autoestrada 1 (A1) foi cortada ao final da manhã no sentido sul-norte na zona de Pombal devido a um acidente com duas viaturas, estando o outro sentido condicionado, disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente, uma colisão entre uma viatura ligeira e um veículo ligeiro de mercadorias, ao quilómetro 157, na zona de Pombal, chegou às autoridades às 11h17.

No local, pelas 12h25, estavam 10 veículos e 24 operacionais, assim como um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Devido à aterragem do helicóptero, o sentido norte-sul da A1 encontra-se condicionado, acrescentou a fonte do comando sub-regional.