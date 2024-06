A China acusou este sábado os Estados Unidos de quererem construir “uma versão Ásia-Pacífico da NATO” para manter a hegemonia na região. O país vê com maus olhos o reforço dos laços de defesa de Washington na Ásia-Pacífico e critica o envio regular de navios de guerra e aviões de combate norte-americanos para o Estreito de Taiwan e para o Mar do Sul da China.

Os Estados Unidos representam “o maior desafio à paz e à estabilidade na região”, afirmou o tenente-general Jing Jianfeng, no Diálogo Shangri-La, um fórum anual de defesa e segurança que decorre até domingo em Singapura. Jin respondia ao secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, que afirmou em Singapura que os Estados Unidos “só podem estar em segurança se a Ásia estiver em segurança”.

Austin disse que, apesar dos conflitos na Europa e no Médio Oriente, o Indo-Pacífico continua a ser o “teatro de operações prioritário” para os Estados Unidos. Washington defende uma “nova era de segurança” através de alianças e parcerias regionais na região Ásia-Pacífico, em especial com as Filipinas, para contrariar o crescente poder e influência militar da China, segundo a agência francesa AFP.

A China vê com maus olhos o reforço dos laços de defesa de Washington na Ásia-Pacífico, nomeadamente com as Filipinas. Também critica o envio regular de navios de guerra e aviões de combate norte-americanos para o Estreito de Taiwan e para o Mar do Sul da China.

Austin reuniu-se na sexta-feira com o seu homólogo da China, Dong Jun, à margem do fórum de Singapura, e decidiram que os dois países vão retomar as comunicações telefónicas militares “nos próximos meses”. Foi o primeiro encontro entre os dois responsáveis pela defesa dos Estados Unidos e da República Popular da China desde novembro de 2022.

Pequim suspendeu as conversações militares com Washington no final de 2022, em resposta a uma visita a Taiwan de Nancy Pelosi, então presidente da Câmara dos Representantes. A China descreveu as conversações entre Dong e Austin como “positivas, pragmáticas e construtivas”, mas avisou que os assuntos que dividem os dois países não podem ser resolvidos numa única reunião.

A NATO (sigla em inglês da Aliança do Tratado do Atlântico Norte), uma aliança de defesa entre a América e a Europa, considera desde 2022 que os desenvolvimentos na região do Indo-Pacífico “podem afetar diretamente a segurança euro-atlântica”. O Conceito Estratégico da NATO, aprovado em Madrid em 2022, passou a incluir o Indo-Pacífico como uma prioridade para a organização. “A NATO reforçará o diálogo e a cooperação com parceiros novos e existentes no Indo-Pacífico para enfrentar os desafios transregionais e os interesses de segurança partilhados”, segundo o documento.