O IPMA colocou as ilhas dos grupos oriental e central dos Açores sob aviso amarelo até às 21h00 horas locais (22h00 em Lisboa) de domingo devido a precipitação por vezes forte que pode ser acompanhada por trovoada.

De acordo com o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no grupo oriental, formado pelas ilhas de Santa Maria e São Miguel, o aviso vigora a partir das 06h00 deste sábado (07h00 em Lisboa).

A nota de imprensa dá ainda conta que também as ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) estão sob aviso amarelo, pelas mesmas circunstâncias, a partir das 11h00 locais de hoje (10h00 em Lisboa).

No segundo caso, trata-se de um prolongamento do aviso amarelo, em vigor desde as 09h26 locais (10h26 de Lisboa) de sexta-feira até à meia-noite deste sábado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.