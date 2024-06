Em atualiazação

Duas aeronaves da Patrulha Acrobática Yakstar colidiram durante a tarde deste domingo durante uma demonstração aérea no festival Beja AirShow, na Base Aérea N.° 11, avançou a Força Aérea em comunicado. De acordo com a Proteção Civil, há um morto e um ferido confirmados.

Em comunicado nas redes sociais, a Força Aérea avançou que a vítima mortal era de nacionalidade espanhola. “É com enorme sentimento de pesar e de consternação que a Força Aérea presta as maiores condolências à família, amigos e conhecidos, estando profundamente solidária nesta hora de perda”, pode ler-se na publicação.

No local estão os meios de socorro a prestar emergência. Devido à queda dos aviões, o evento foi cancelado.

A Força Aérea lamenta comunicar que, pelas 16h05, no decorrer do Beja AirShow, duas aeronaves sofreram um acidente durante uma demonstração aérea.

Temos meios de socorro no local a prestar emergência, de acordo com plano de segurança estabelecido e imediatamente acionado. — Força Aérea Portuguesa (@fap_pt) June 2, 2024

Dois aviões de uma patrulha de seis chocaram no ar e caíram durante o Beja Air Show na Base Aérea (BA11) por volta das 16:07 horas deste domingo. pic.twitter.com/X5juxUTIXS — Mundo Vivo (@mundo__vivo) June 2, 2024

Beja Air Show accident ???????? DEP pic.twitter.com/4WrRfoLCeO — Don Expensive ???????? ✞ ???? (@kar0____) June 2, 2024

A YAKSTARS é uma equipa de exibição acrobática hispano-portuguesa composta por seis aeronaves Warbird Yak52s que combinam acrobacias e passagens de alta velocidade no ar. Atualmente, é a maior equipa civil de exibição acrobática existente no sul da Europa.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse que o organismo já fez deslocar uma equipa para a Base Aérea N.º 11, de Beja.

“O GPIAAFF está a articular-se com a Força Aérea no que diz respeito às atividades de investigação”, visto que o festival em que ocorreu o acidente “é organizado e tem espaço aéreo controlado” por este ramo das Forças Armadas, acrescentou.

Organizado pela Força Aérea Portuguesa, o Beja Air Show é o maior espetáculo aéreo nacional e decorre na Base Aérea N.º 11, em Beja. Este ano, o evento teve entrada gratuita e decorreu nos dias 1 e 2 de junho. Ao longo dos dois dias, mais de 100 bombeiros estiveram presentes no local para poderem responder a qualquer eventualidade.

No ano passado, uma pessoa ficou ferida depois de dois aviões militares acrobáticos da Suíça terem colidido durante um treino. Em setembro, uma criança de cinco anos morreu depois de um avião militar acrobático se ter despenhado contra o carro da sua família, em Itália, e no Nevada dois pilotos morreram durante um espetáculo aéreo depois de as suas aeronaves terem colidido e despenhado. No mês passado, o piloto franco-espanhol Olivier Masurel, campeão de voo acrobático, morreu após uma ave ter ido contra o seu avião.

Em 2009, em Portugal, uma aeronave ligeira, um aparelho privado de acrobacias modelo Zelin 142, despenhou-se na pista do Aeroporto da Madeira durante uma manobra de acrobacia. O acidente provocou um morto, um copiloto da TAP e proprietário da aeronave, e um ferido, mecânico de aeronaves.