Reynolds Tomter, o homem de 107 anos que é provavelmente o mais velho veterano da Segunda Guerra Mundial ainda vivo, é uma das mais impressionantes presenças nas celebrações do “Dia D” em França.

Com 24 anos na altura da guerra, Tomter fazia parte dos Fuzileiros Navais Mercantes onde era o padeiro e o artilheiro reserva da embarcação, com a qual cruzou cinco vezes o Atlântico com o objetivo de levar suprimentos para o exército norte-americano.

“Munições, tanques, canhões, qualquer coisa que fosse precisa”, contou.

Os Fuzileiros Navais Mercantes dos EUA são um órgão não-governamental composta por marinheiros civis que, na maior parte do tempo, fazem o transporte de mercadorias para portos de todo o mundo. Mas, em cenários de guerra, podem ser convocados para transportar bens ao exército norte-americano.

Por não serem considerados militares, esses fuzileiros tiveram o estatuto de veterano inicialmente negado, não recebendo nenhum dos privilégios do título. “Quando voltamos para casa, não obtivemos nenhum dos benefícios de soldado e aquilo doeu”, recordou o centenário.

Contudo, em 1988, os membros desses fuzileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial, receberam o status de veteranos e, em 2020, foram condecorados com uma Medalha de Ouro do Congresso norte-americano, reconhecendo as contribuições desta organização.

Apesar dos anos de contribuição, Reynolds Tomter não esteve presente durante a invasão à Normandia.

Entre as maiores delegações, cerca de 150 veteranos dos EUA são esperados no evento, sendo que cerca de vinte, estiveram presentes no combate do dia 6 de junho de 1944.

No desembarque em França, o grupo foi recebido com uma guarda de honra, sendo aplaudidos pelas pessoas presentes que portavam bandeiras francesas e norte-americanas, como pode ser visto em vídeos publicados na rede social X(antigo Twitter).

WWII Veterans receive a hero's welcome as they arrive in France to participate in the 80th anniversary of the Normandy D Day landings.

68 veterans flew from Dallas on a specially chartered plane, with the oldest among them aged 107.

