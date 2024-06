Num duelo inédito na história dos Campeonatos da Europa, o grande destaque acabou por ser Giorgi Mamardashvili. O jogo entre Geórgia e Rep. Checa até começou morno, mas com o passar dos minutos as equipas foram-se soltando das amarras defensivas e proporcionaram mais um grande espetáculo. No final, o empate acabou por não servir as aspirações de ninguém (1-1).

Na partida deste sábado, a equipa georgiana contou com um Mamardashvili muito inspirado que, ao cabo de apenas 25 minutos, já tinha feito cinco defesas. Os números aumentaram até ao intervalo e, nessa altura, o guarda-redes do Valencia já tinha igualado o recorde de defesas num jogo deste Europeu (oito). Até ao final, as paradas continuaram a subir, com Mamardashvili a fixar esse recorde em 11 defesas, ficando a apenas uma do recorde da história dos Europeus.

E o primeiro "rating perfeito do EURO é… um guarda-redes! Giorgi Mamardashvili fez uma exibição lendária, pulverizou o máximo de defesas do EURO 2024 e ficou a apenas uma "parada" do recorde da história do torneio.#EURO2024 pic.twitter.com/WRakrwdom7 — Betano Portugal ???? (@Betano_PT) June 22, 2024

Com apenas 23 anos, Mamardashvili promete fazer correr muita tinta nesta janela de transferências, não só pelo que está a demonstrar neste Europeu, mas também pelo que tem feito nos últimos anos no Campeonato espanhol. O georgiano começou a sua carreira no futebol local e, em 2021, chegou a Espanha pela mão do Valencia. Inicialmente, foi contratado para a equipa de reservas, que estava no terceiro escalão, mas depressa conquistou o técnico José Bordalás.

Fez a pré-temporada com a equipa principal e conquistou um lugar no onze na primeira partida da temporada, diante do Getafe. Desde então nunca mais saiu da equipa titular do conjunto ché e assinou contrato até ao fim da presente temporada, que entretanto foi prolongado por mais três anos. Em janeiro deste ano, chegou ao 60.º jogo consecutivo como titular na LaLiga, quebrando o recorde do Valencia. Por tudo isto tem sido apontado ao Atl. Madrid nos últimos tempos.

A partida desta segunda jornada foi ainda histórica por outro motivo, já que a Geórgia somou o primeiro ponto na história do Campeonato da Europa. Depois de ter conseguido a presença inédita na fase final da competição em março, os georgianos chegam à última jornada em condições de se apurarem para os oitavos de final. Para isso precisam de vencer… Portugal.