Um mês depois de Taylor Swift ter encantado Portugal, (e ficado também ela encantada?), com dois concertos esgotados no Estádio da Luz, em Lisboa, a The Eras Tour chegou a Londres para mostrar ao mundo que terras de Sua Majestade nunca deixam de ser tendência e o ponto de encontro de tantas caras conhecidas.

Prova disso foi, em especial, a última de três noites consecutivas da tournée que este domingo, 23 de junho, trouxe ao estádio de Wembley personalidades como o músico britânico Paul McCartney. O ex-beatle de 82 anos foi filmado a chegar ao concerto, a receber uma pulseira da amizade de uma fã de Taylor Swift e a dançar junto de um grupo de swifties ao som de But Daddy I Love Him, do último álbum de Swift, The Poets Tortured Department.

????| Paul McCartney having the time of his life dancing along to "But Daddy I Love Him" as Taylor Swift performs live at today's show! #LondonTSTheErasTour pic.twitter.com/GhOzaA88Mi — The Eras Tour (@tswifterastour) June 23, 2024

Protect Paul McCartney at all costs pic.twitter.com/R7Rnedl7zo — esra (@1989healy) June 23, 2024

POV: você entrega uma friendship bracelet para Paul McCartney ????

????: damarell pic.twitter.com/FpZf8E5mSC — The Beatle BR ????♟️ (@TheBeatleBR) June 24, 2024

No entanto, o ponto alto da noite de 23, para os fãs, foi mesmo a presença de Travis Kelce em palco. Durante a era do The Tortured Poets Department, Taylor Swift surpreendeu o público com esta participação especial, que não precisou de apresentações. Vestido com um smoking e de cartola, o jogador da NFL juntou-se aos bailarinos de Swift para ajudar a namorada a mudar de figurino para a música I Can Do It With a Broken Heart.

Durante o set, a cantora interpreta uma boneca, que, inanimada, é pegada ao colo por Kelce e colocada gentilmente num sofá vermelho no centro do palco. Pronta para começar a cantar, não faltou ainda um retoque de maquilhagem feito pelo desportista e um beijo soprado pelo ar de Taylor.

What do you mean I was away from my phone for most of today and I come back to Twitter to find out TRAVIS KELCE JOINED THE ERAS TOUR EARLIER TODAY?!?! pic.twitter.com/6UAiX6iPGa — Molly J. (@molly_jasi) June 24, 2024

????| TRAVIS KELCE'S FULL SURPRISE APPEARANCE FOR "I CAN DO IT WITH A BROKEN HEART" AT TODAY'S SHOW! #LONDONTSTHEERASTOUR pic.twitter.com/NxWKlOes4g — The Eras Tour (@tswifterastour) June 23, 2024

????| Taylor blowing a kiss to Travis on stage before "I Can Do It With A Broken Heart" at today's show! #LondonTSTheErasTour pic.twitter.com/khoM3ADeLu — The Eras Tour (@tswifterastour) June 23, 2024

Também este domingo estiveram na The Eras Tour as atrizes Sophie Turner e Cate Blanchett, a cantora Ellie Goulding, o cantor Jon Bon Jovi e a cantora Gracie Abrams que se juntou a Taylor para o accoustic set, no qual os fãs são surpreendidos com músicas que não estão na setlist da The Eras Tour. A cantora de 24 anos juntou-se assim à Personalidade do Ano 2023 para cantarem o tema us., do seu mais recente álbum, The Secret of Us, lançado na passada sexta-feira. Com Gracie no piano e Taylor na guitarra, juntas interpretaram a canção, escrita e composta por ambas. Já na segunda noite, 22, foi a vez de Hayley Williams, dos Paramore, subir ao palco e sentar-se junto de Taylor no piano. As duas interpretaram a música Castles Crumbling, do álbum Speak Now.

????| Taylor Swift and Gracie Abrams performing "us." for the first time ever at today's show! #LondonTSTheErasTour pic.twitter.com/WsswCLn7UP — The Eras Tour (@tswifterastour) June 23, 2024

????| Taylor Swift expressing gratitude and admiration for Hayley Williams while performing "Castles Crumbling" at today's show! #LondonTSTheErasTour pic.twitter.com/dCErgUB0Fb — The Eras Tour (@tswifterastour) June 22, 2024

A passagem de Taylor Swift por Londres foi ainda marcada pela presença de Hugh Grant — que ficou viral nas redes sociais com um vídeo no qual come cenouras na tenda VIP —, Tom Cruise — visto a trocar pulseiras da amizade—, Phoebe Waller-Bridge e Andrew Scott — vistos a correr de volta para a tenda VIP quando a música Style, do álbum 1989, começou a tocar—, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Liam Hemsworth, Greta Gerwig, Nicola Coughlan, Cara Delevingne e Jonathan Van Nessa.

????| Hugh Grant arrived early to yesterday's show of 'The Eras Tour' to eat carrots in the VIP tent in London! #LondonTSTheErasTour pic.twitter.com/bfEOJIM8xg — The Eras Tour (@tswifterastour) June 23, 2024

Logo a começar na primeira noite, a artista norte-americana deixou os fãs em alvoroço ao publicar uma fotografia nas suas redes sociais junto do príncipe William e dos dois filhos mais velhos, o príncipe George, de 10 anos, e a princesa Charlotte, de nove anos. A selfie, partilhada também nas páginas dos príncipes de Gales, foi tirada no final dos espetáculo, já nos bastidores. Com Travis Kelce também na fotografia, Taylor desejou um feliz aniversário ao príncipe de Gales, destacando o início “esplêndido” da tournée em Londres. Também da família real, marcaram presença na The Eras Tour a princesa Beatrice e o marido Edoardo Mapelli Mozzi.

Durante o concerto, o príncipe William, que comemorava os seus 42 anos, foi “apanhado” pelos fãs de Taylor Swift a dançar ao som de Shake it Off, um dos maiores sucessos da estrela norte-americana, que regressa à capital inglesa em agosto para mais cinco concertos.