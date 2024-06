O arquiteto grego Alexandros Tombazis, autor dos projetos da Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, inaugurada em 2007, nos 90 anos das aparições, morreu na segunda-feira, aos 85 anos, informou esta terça-feira o Santuário de Fátima.

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, numa mensagem de condolências aos familiares e colaboradores do arquiteto grego, sublinhou que Tombazis “ficará sempre ligado ao santuário”.

Alexandros Tombazis venceu o concurso lançado em 1997 para a construção de um grande espaço coberto para assembleias, dado que a capacidade da Basílica de Nossa Senhora do Rosário se mostrava insuficiente para acolher todos os peregrinos.

Segundo o Santuário de Fátima, desde a década de 1970 que os seus responsáveis desejavam “proporcionar aos seus peregrinos um espaço de celebração que pudesse reunir os fiéis de forma confortável sob os pontos de vista estético, teológico, antropológico, físico e psicológico”.

Com a Basílica da Santíssima Trindade, o arquiteto inaugurava, na Cova da Iria, “a paisagem arquitetónica respeitante aos cânones preconizados pela chamada arquitetura minimalista e que bem pode ser caracterizada como arquitetura do silêncio”, considerou esta terça-feira Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário de Fátima.

Da autoria do arquiteto Tombazis é ainda o novo Presbitério do Recinto de Oração, uma obra realizada para a celebração do Centenário das Aparições, em 2017.