Um, dois, mais um, muitos. Viktor Gyökeres tornou-se um “cliente” habitual na zona de entrevistas rápidas depois dos jogos da Primeira Liga. Marcava, assistia, marcava e assistia, decidia, recebia o prémio de MVP do jogo, passava pela flash interview para receber o prémio e comentar o encontro. De início as perguntas extra partida entroncavam mais na adaptação ao clube e ao país, depois começaram a pender mais para a questão de uma possível saída de Alvalade. Pelo meio, falou-se do festejo característico que rapidamente saltou do sueco para os próprios companheiros e para os adeptos nas bancadas, dos mais velhos aos mais novos.

“Não, não quero dizer agora o que significa. Sim, no final da temporada partilho o que é”, dizia o avançado sempre que questionado sobre o “dilema” que entretanto se tinha levantado. Com uma teoria por tentativa e erro que ia imperando: seria uma imitação da imagem de Hannibal Lecter interpretado por Anthony Hopkins no filme Silêncio dos Inocentes. O sueco nunca disse que sim ou que não. Afinal, não era.

Cumprindo aquilo que tinha prometido, Gyökeres, que recupera de uma intervenção cirúrgica ao joelho a que foi sujeito depois da final da Taça de Portugal que o Sporting perdeu no prolongamento com o FC Porto, levantou um pouco a ponta do véu em relação a esse “segredo” numa simples frase que acompanhava um vídeo partilhado no seu Instagram que tinha os melhores golos e momentos da temporada em Alvalade.

???????????????? ???????????????????????????? ???????? Os 4⃣3⃣ golos de @viktor_gyokeres de Leão ao peito em 2023/2024 ⚽ pic.twitter.com/4mdZbMEH0O — Sporting CP ???? (@SportingCP) June 4, 2024

“Nobody cared until I put on the mask”, ou “Ninguém queria saber até ter posto a máscara” em português, foi a frase referida pelo avançado sueco. Uma frase que tem uma inspiração: é uma citação de Bane, da série Batman, um vilão mascarado da banda desenhada da DC Comics que entra no terceiro filme da saga de Christopher Nolan, “O Cavaleiro das Trevas Renasce”, interpretado pelo ator Tom Hardy.

A tão esperada explicação da máscara: Bane, vilão no filme Batman, é a inspiração para o festejo do nosso viking. Temos Viktor Bane Gyokeres para a próxima época ???????? pic.twitter.com/Q6uBgTbOWs — Raça de Leão ???? (@racadeleao_) June 24, 2024

De acrescentar que, nesta altura, Gyökeres está perto de tornar-se o único avançado do Sporting depois do acordo entre os leões e os mexicanos do Toluca para a contratação de Paulinho, que deverá ser apresentado esta terça-feira. “Neste momento, o Sporting tem o Gyökeres, que é um animal, seguramente um dos melhores avançados da Europa e com bons resultados a nível de estatística. E o Paulinho vai procurar a sorte no México, num clube que o deseja imenso e onde esperemos que tenha sucesso. O Toluca tem um treinador português e o clube tem ambição, tem boa reputação. Penso que todos os adeptos do Sporting estarão seguramente gratos àquilo que foi a entrega e o resultado do esforço de Paulinho ao longo destes três anos no Sporting”, comentou Fernando Meira, agente do avançado, em declarações à Antena 1.