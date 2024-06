A polícia brasileira lançou esta terça-feira uma grande operação para deter e realizar buscas contra membros de uma organização criminosa responsável pela aquisição e tráfico para a Europa de grandes quantidades de cocaína oriunda da Bolívia e do Peru.

A Polícia Federal informou em comunicado que a Operação Catrapo II cumpre 13 mandados de busca e apreensão, 15 mandados de sequestro de bens e valores de pessoas e empresas, além de dois mandados de prisão temporária e um mandado de prisão preventiva, este a ser cumprido na Bélgica.

As ações ocorrem nos estados brasileiro de Mato Grosso, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com a autoridade policial, a investigação de combate ao tráfico internacional de drogas e branqueamento de capitais identificou bens patrimoniais de 100 milhões de reais (17,1 milhões de euros) em aeronaves, imóveis e veículos de luxo utilizados para ocultação patrimonial do grupo investigado.

No decorrer da primeira fase da operação, realizada em julho de 2022, foram arguidas 16 pessoas por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico. Além disso, houve o sequestro e a apreensão de aproximadamente 50 milhões de reais (8,6 milhões de euros) e a intercetação de 2,1 toneladas de cocaína.

“Durante as investigações, a organização mostrou-se altamente estruturada, com capacidade para gerir grandes somas de dinheiro e absorver perdas significativas em decorrência das apreensões de drogas, aeronaves e outros bens, ocorridas desde o início das apurações policiais”, frisou-se no comunicado da Polícia Federal.

“Destaque-se que a cooperação internacional se mostrou (…) fundamental para a eficiência da investigação, possibilitando a realização de diligências no exterior, além do cumprimento de medidas cautelares”, concluiu a autoridade policial brasileira.