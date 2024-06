A Rússia condenou esta quinta-feira a tentativa de golpe de Estado na Bolívia na quarta-feira e advertiu contra qualquer tentativa de ingerência estrangeira no país sul-americano.

Alertamos para as tentativas de ingerência estrangeira destrutiva nos assuntos internos da Bolívia”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado.

Soldados liderados pelo chefe das forças armadas bolivianas, general Juan José Zuniga, e veículos blindados concentraram-se em frente ao palácio presidencial em La Paz na quarta-feira, antes de se retirarem algumas horas mais tarde.

O general Zuniga foi detido pela polícia sob a acusação de terrorismo e de revolta armada.

Condenamos firmemente a tentativa de golpe militar“, afirmou a diplomacia russa, citada pela agência francesa AFP.

O ministério liderado por Serguei Lavrov manifestou o “apoio total e inabalável” da Rússia ao Presidente boliviano, Luis Arce, e defendeu a resolução polícia dos desacordos internos para garantir a estabilidade na Bolívia.

“Somos solidários com a Bolívia, nosso parceiro estratégico fiável”, acrescentou.

O porta-voz do Kremlin (presidência russa), Dmitri Peskov, disse que Moscovo espera que a Bolívia “regresse à calma o mais rapidamente possível” e também advertiu contra qualquer interferência estrangeira.

“É muito importante que não haja interferência de países terceiros”, disse Peskov durante o briefing diário com a comunicação social.

No início de junho, Luis Arce, um líder de esquerda, encontrou-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, à margem do fórum económico de São Petersburgo na primeira viagem à Rússia desde que foi eleito em 2020.

Foi também uma rara visita de um chefe de Estado à Rússia desde o início da guerra contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.