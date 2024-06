Em atualização

O Presidente da Bolívia, Luís Arce, denunciou, esta quarta-feira ao final do dia, “mobilizações irregulares de unidades do exército boliviano” nas ruas do país. “A democracia deve ser respeitada”, escreveu ainda o Chefe de Estado na sua conta oficial no X (antigo Twitter).

Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse. — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 26, 2024

Com as redes sociais já repletas de imagens que mostram diferentes alas do exército alegadamente nas ruas da capital da Bolívia, La Paz, o ex-Presidente Evo Morales foi mais longe e disse mesmo que há “um golpe de estado” em curso. “Convocamos uma mobilização nacional para defender a democracia perante o golpe de Estado”, escreveu na sua conta no X, responsabilizando o general Zuñiga pelo movimento. “Não permitiremos que as Forças Armadas violem a democracia e intimidem o povo”, garantiu ainda.

Entretanto, relata o jornal Correo del Sur, o general Juan José Zúñiga, comandante do exército boliviano, entrou dentro do Palácio Quemado, sede do governo da Bolívia, tendo saído pouco depois e entrado num dos carros blindados que se encontram à porta. Antes de entrar, em declarações a uma televisão local, citadas pela Reuters, Juan José Zúñiga disse que “haverá um novo gabinete de ministros e certamente as coisas vão mudar”. “O nosso país não pode continuar assim”, acrescentou. “Pare de destruir, pare de empobrecer o nosso país, pare de humilhar o nosso exército.”

Convocamos a una Movilización Nacional para defender la Democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del Gral. Zuñiga.

Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos. No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 26, 2024

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros fala em “movimentações irregulares de algumas unidades do exército boliviano, que atentam contra a democracia, a paz e a segurança do país” e pede à “comunidade internacional e à população boliviana que respeitem os valores democráticos”.

E também Alberto Fernández, antigo Presidente da Argentina, partilhou na rede social X um vídeo que mostra os carros militares junto do edifício governamental.