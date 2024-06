O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, presidiu este sábado à cerimónia de juramento de bandeira nacional de 620 novos militares que batizou com o nome “batalhão anti-golpe”.

O juramento dos novos militares decorreu numa parada militar na Base Aérea de Bissalanca, arredores de Bissau, onde se submeteram a um treino intensivo durante 45 dias.

Os novos militares são elementos que serviam nas diferentes estruturas de defesa e segurança mas que ainda não tinham jurado fidelidade à bandeira da Guiné-Bissau.

O batalhão conta com 583 elementos do corpo de segurança da presidência da República, formados no Congo Brazzaville, China, Mauritânia, Marrocos, Ruanda, Turquia, Uganda e Chade.

“A partir de hoje esta vossa incorporação é denominada Biague Na Ntan, incorporação anti-golpe”, defendeu Umaro Sissoco Embaló.

Biague Na Ntan é o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas a quem o Presidente guineense tem enaltecido o seu papel “na defesa da democracia” no país.

Umaro Sissoco Embaló observou que os militares este sábado incorporados nas Forças Armadas, ao jurarem a bandeira nacional, “passam a ter mais responsabilidades com o país”.

O chefe de Estado guineense exortou os novos militares a continuarem vigilantes para que não haja “mais desordem” para que os cidadãos possam “viver na paz como em qualquer outro país do mundo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sissoco Embaló voltou a frisar a ideia que sempre defende de separação entre os militares e os políticos, notando que estes “não podem entrar no quartel” em democracia.

“O poder conquista-se nas urnas e não através de golpe de Estado”, enfatizou Embaló.

Trinta e sete dos novos militares compõem a banda de música das Forças Armadas.