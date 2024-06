Warren Buffett, CEO e presidente do conselho de administração da Berkshire Hathaway, admite que já escreveu e mudou por várias vezes o seu testamento ao longo dos anos. Mas, aos 93 anos, o décimo homem mais rico do mundo já dá algumas pistas sobre o que vai acontecer à fortuna quando morrer.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Buffett explica que a fortuna vai ser canalizada para um novo fundo solidário que vai ser gerido pelos três filhos. O “oráculo de Omaha”, como é conhecido pelos investimentos e apostas, é pai de Susie, de 71 anos, Howie, de 69, e Peter, de 66 anos.

“[A fortuna] Deve ser usada para ajudar as pessoas que não foram tão sortudas como nós temos sido”, disse o norte-americano ao jornal. “Há oito mil milhões de pessoas no mundo e eu e os meus filhos tivemos a sorte de estar entre os 100 mais sortudos de 1% [população com mais dinheiro]. Há muitas formas de ajudar as pessoas”, disse durante a entrevista.

Embora diga que ainda não deu ordens mais concretas aos filhos, Buffett avança que as doações que faz a outras fundações vão cessar quando morrer. “A Fundação Gates não vai receber mais dinheiro após a minha morte”, explicou. Desde 2006, Buffett, que é dono de uma fortuna avaliada em 130 mil milhões de dólares, já doou mais de metade das ações da Berkshire Hathaway à fundação criada por Bill e Melinda French Gates.

O multimilionário diz que revela este plano após perceber como os filhos amadureceram ao longo dos anos. Buffett sente-se “muito, muito bem com os valores” dos três filhos e diz que tem “100% de confiança em como vão gerir as coisas”. E admite que o trio de descendentes terá alguma vantagem a responder a desafios como impostos e mudanças às leis. “Gosto de pensar que consigo pensar fora da caixa, mas não tenho a certeza se consigo pensar assim quando estiver a sete palmos debaixo da terra e fazer um melhor trabalho do que três pessoas que estão na superfície e em quem confio completamente”, brinca.

Cada um dos filhos de Buffett está à frente da sua própria fundação, que recebe anualmente ações da Berkshire. Susie Buffett, a única que vive no Omaha, lidera a Sherwood Foundation, que promove educação no início da infância e justiça social. Também preside à fundação Susan Thompson Buffett, uma homenagem à mãe e primeira mulher de Warren Buffett, que morreu em 2004. Esta fundação dedica-se à defesa dos direitos de reprodução e bolsas universitárias.

Howie Buffett é agricultor e vive em Decatur, no Illinois. Tem uma fundação com o seu nome, a Fundação Howard G. Buffett, que se dedica à defesa da segurança alimentar, mitigação de conflitos e combate ao tráfico humano. Tanto Susie como Howie têm um lugar no conselho de administração da Berkshire.

O filho mais novo, Peter, é compositor e vive em Nova Iorque. Lidera a Fundação NoVo com a mulher, Jennifer Buffett, com um trabalho filantrópico ligado às comunidades indígenas.