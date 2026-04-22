Multimilionário ucraniano compra propriedade no Mónaco por 470 milhões de euros

A venda foi finalizada em 2024, no mesmo ano em que o Príncipe Alberto II inaugurou esta nova zona de luxo do principado que atraiu investidores ultrarricos de todo o mundo.

A aquisição foi realizada através da System Capital Management (SCM), a holding de Akhmetov com interesses nos setores da metalurgia, energia e mineração. Embora a SCM tenha confirmado o investimento, os detalhes financeiros foram apurados pela agência Bloomberg. A investigação cruzou registos de propriedade com documentos e escrituras provenientes da organização Distributed Denial of Secrets (arquivo de dados hackeados de interesse público).

Se o valor for confirmado, este negócio supera recordes anteriores no mercado imobiliário de luxo. A transação ultrapassa a venda de uma mansão em Chelsea por 350 milhões de dólares (cerca de 297 milhões de euros) e a de uma penthouse em Nova Iorque, adquirida pelo gestor Ken Griffin por 240 milhões de dólares (perto de 204 milhões de euros).

Rinat Akhmetov ocupa a 492.ª posição no Índice de Multimilionários da Bloomberg. O seu património está avaliado em mais de 7 mil milhões de dólares (perto de 6 mil milhões de euros) e tem origem na SCM, o maior conglomerado industrial da Ucrânia. O empresário é já reincidente em investimentos imobiliários de luxo: em 2019, adquiriu a histórica Villa Les Cèdres, na Riviera Francesa, antiga residência do Rei Leopoldo II da Bélgica, por 200 milhões de euros.

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