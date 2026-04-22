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Multimilionário ucraniano compra propriedade no Mónaco por 470 milhões de euros

Este artigo tem mais de 6 meses

Depois de comprar a antiga residência do Rei Leopoldo II da Bélgica, por 200 milhões de euros, empresário industrial fechou negócio na zona inaugurada em 2024 pelo Príncipe Alberto II.

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Rinat Akhmetov ocupa a 492.ª posição no Índice de Multimilionários da Bloomberg, com um património,  avaliado em mais de 7 mil milhões de dólares (perto de 6 mil milhões de euros)

picture alliance via Getty Image

Rinat Akhmetov ocupa a 492.ª posição no Índice de Multimilionários da Bloomberg, com um património,  avaliado em mais de 7 mil milhões de dólares (perto de 6 mil milhões de euros)

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Rinat Akhmetov, o homem mais rico da Ucrânia, protagonizou aquela que poderá ser a maior transação imobiliária residencial da história. A Bloomberg avança que o empresário terá pago cerca de 554 milhões de dólares (470,1 milhões de euros) por um apartamento de cinco andares no novo e prestigiado empreendimento Mareterra, no Mónaco.

A propriedade situa-se no emblemático edifício “Le Renzo” e conta com 21 quartos distribuídos por 2.500 metros quadrados de área coberta. O imóvel inclui ainda varandas e terraços com vista para o Mediterrâneo, piscina, jacuzzi e oito lugares de estacionamento.

A venda foi finalizada em 2024, no mesmo ano em que o Príncipe Alberto II inaugurou esta nova zona de luxo do principado que atraiu investidores ultrarricos de todo o mundo.

A aquisição foi realizada através da System Capital Management (SCM), a holding de Akhmetov com interesses nos setores da metalurgia, energia e mineração. Embora a SCM tenha confirmado o investimento, os detalhes financeiros foram apurados pela agência Bloomberg. A investigação cruzou registos de propriedade com documentos e escrituras provenientes da organização Distributed Denial of Secrets (arquivo de dados hackeados de interesse público).

Chelsea. Casa mais cara do mundo custou quase 310 milhões de euros. E já se sabe quem a comprou

Se o valor for confirmado, este negócio supera recordes anteriores no mercado imobiliário de luxo. A transação ultrapassa a venda de uma mansão em Chelsea por 350 milhões de dólares (cerca de 297 milhões de euros) e a de uma penthouse em Nova Iorque, adquirida pelo gestor Ken Griffin por 240 milhões de dólares (perto de 204 milhões de euros).

Rinat Akhmetov ocupa a 492.ª posição no Índice de Multimilionários da Bloomberg. O seu património está avaliado em mais de 7 mil milhões de dólares (perto de 6 mil milhões de euros) e tem origem na SCM, o maior conglomerado industrial da Ucrânia. O empresário é já reincidente em investimentos imobiliários de luxo: em 2019, adquiriu a histórica Villa Les Cèdres, na Riviera Francesa, antiga residência do Rei Leopoldo II da Bélgica, por 200 milhões de euros.

[Um beijo no primeiro encontro e três viagens em menos de três meses. Ao 85.º dia de relação, o aspirante a modelo matou o cronista socialOs ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, o terceiro episódio e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio e aqui o segundo]

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