O multi-milionário indiano Anant Ambani, filho de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, ofereceu-se para acolher 80 hipopótamos da Colômbia, descendentes dos animais introduzidos no país sul-americano pelo narcotraficante Pablo Escobar no início da década de 1980, no seu zoo privado na Índia. Estes hipopótamos seriam abatidos na sequência de uma recente decisão do governo de Gustavo Petro para controlar a proliferação da espécie, considerada invasora.

“São seres vivos sensíveis, e se tivermos a oportunidade de os salvar através de uma solução segura e humana, temos a responsabilidade de tentar”, afirmou o multi-milionário indiano em comunicado, citado pelo El País. “Estes 80 hipopótamos não escolheram o local onde nasceram, nem as circunstâncias que agora enfrentam”.

Os 80 animais vivem em liberdade na região de Magdalena Medio, área onde Pablo Escobar construiu a sua Hacienda Nápoles, que transformou para concretizar o sonho de recriar um safari africano no seu refúgio privado. No entanto, ao longo dos anos, a proliferação da espécie tornou-se um problema ambiental, devido ao comportamento potencialmente perigoso dos hipopótamos e aos danos que provocam nos ecossistemas locais, afetando espécies nativas da Colômbia, como as tartarugas de rio e os manatins, segundo a Reuters.

A ministra do Ambiente da Colômbia, Irene Vélez, explicou que a decisão de abater os animais foi apenas tomada após nenhum outro país ter demonstrado disponibilidade para os acolher. “O silêncio administrativo indica que não há interesse em recebê-los”, afirmou a responsável, citada pela agência de notícias, acrescentando que, sem controlo letal, a população poderá atingir os 500 indivíduos até 2030. A agressividade destes animais, frequentemente avistados em zonas urbanas de localidades próximas representa também um risco para as comunidades.

▲ Hipópotamos na Hacienda Nápoles, na Colômbia AFP via Getty Images

“A Vantara tem a experiência, as infraestruturas e a determinação necessárias para apoiar este esforço”

A proposta do multi-milionário indiano Anant Ambani passa por transferir os hipopótamos para o centro de conservação Vantara, o seu jardim zoológico privado no oeste da Índia, que acolhe cerca de 200 elefantes, 300 grandes felinos, mais de 3 mil herbívoros de várias espécies, milhares de répteis e de aves, distribuídos por uma área de cerca de 12 quilómetros quadrados, relata o El País.

“A Vantara tem a experiência, as infraestruturas e a determinação necessárias para apoiar este esforço, nos termos exigidos pela Colômbia”, afirmou Ambani, citado pelo jornal espanhol. O magnata terá ainda sublinhado que a compaixão e a segurança pública “não são forças opostas”, acrescentando que é possível preservar os ecossistemas e salvar a vida de muitos animais “com ciência sólida e um planeamento cuidadoso”.

O centro de conservação tem sido, contudo, alvo de críticas, detalhadas numa reportagem do jornalista indiano M. Rajshekhar, publicada em 2024 pelo Pulitzer Center. Entre as denúncias apontadas estão alegadas falhas de transparência nos processos de aquisição dos animais, os riscos de manter vida selvagem próxima de uma refinaria e a influência do poder económico na agilização de procedimentos legais relacionados com a sua realocação e cuidados. Para além disso, há relatos de que existe uma sobrelotação dos animais, sobretudo das espécies que necessitam de mais espaço, de acordo com o jornal espanhol.

Ambani, de 31 anos, é filho de Mukesh Ambani, principal acionista do conglomerado Reliance Industries, que atua em setores como o têxtil, a energia e as telecomunicações, sendo considerado o homem mais rico da Ásia. As pré-celebrações do seu casamento com Radhika Merchant reuniram mais de mil convidados, entre os quais Bill Gates, Mark Zuckerberg e Ivanka Trump, e incluíram ainda um concerto da cantora Rihanna.

Até ao momento, o governo colombiano não respondeu ao pedido de AnantAmbani. O abate dos hipopótamos, embora anunciado, ainda não foi concretizado até à data.