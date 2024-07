Governo afastou presidente do Instituto de Informática da Segurança Social. Ex-ministra fala em "voracidade" de "limpeza"

Paula Barrocas Salgado foi afastada do cargo de presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, que ocupava em comissão de serviço desde 2016. O Governo fundamenta a decisão com a “necessidade de imprimir nova orientação à gestão dos serviços”. Para a substituir foi nomeado Sérgio Bruno de Carvalho que, até aqui, trabalhava na Deloitte Tecnhology.

Em comunicado, o Ministério da Segurança Social diz que o Instituto de Informática “é um organismo fundamental para a prossecução e implementação das políticas sociais do Governo” e é “uma das entidades competentes e mais vocacionadas para operacionalizar as mudanças de estratégia e a transição digital na área de governação” do Ministério. A substituição resulta “da necessidade de imprimir nova orientação à gestão dos serviços”. A informação da substituição foi avançada em primeiro lugar num comunicado enviado, na semana passada, à agência Lusa, e remetido agora ao Observador após pedido.

A lei quadro dos institutos públicos prevê uma indemnização — que corresponde à “remuneração base ou equivalente vincenda até ao termo do mandato, com o limite máximo de 12 meses” — se o dirigente já estiver no cargo há mais de um ano e se o motivo do afastamento for a necessidade de “imprimir nova orientação à gestão”. Foi isso que aconteceu ao conselho diretivo da Agência para a Modernização Administrativa (AMA). O Observador questionou o Ministério da Segurança Social sobre se, neste caso do Instituto de Informática, também há lugar a indemnização, mas ainda aguarda resposta.

Sérgio Bruno de Carvalho foi o escolhido pela ministra Rosário Palma Ramalho para substituir Paula Barrocas Salgado, por reunir “as condições, habilitações académicas e profissionais para desempenhar com mérito a direção de um organismo que é fundamental ao Governo para garantir a modernização dos serviços públicos e tornar o país mais inovador e competitivo”.

Com um percurso profissional que “esteve sempre ligado à área das novas tecnologias e inovação”, era até agora associate partner na Deloitte Technology. Foi fundador e CEO do Megagroup Lda e esteve na Portugal Telecom (PT), onde desempenhou funções de direção e administração entre 2006 e 2015. É licenciado em engenharia mecânica e tem uma pós-gradução em gestão na Nova SBE. O Ministério salienta que do percurso académico consta a frequência de programas de educação executiva e gestão na mesma universidade. Numa publicação no Facebook, diz que está “totalmente comprometido em servir os meus concidadãos e contribuir para o desenvolvimento do nosso país”.