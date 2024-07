Os serviços de entregas ao domicílio, que vieram revolucionar o comércio e, sobretudo, o mundo da restauração, deram mais um passo em frente. O objectivo é facilitar a operação e, de caminho, poupando dinheiro, retirando do sistema o condutor do veículo que realiza a entrega, bem como a fatia dos custos referente à componente humana, que tem um peso considerável.

A Waymo, a divisão de veículos autónomos da Google, que já recebeu autorização para transportar passageiros numa série de cidades norte-americanas, concorrendo com os táxis e empresas como a Uber, assinaram em 2023 um acordo experimental com a Uber Eats. Então, o objectivo era entregar comida em casa ou no escritório dos clientes a bordo da frota de Jaguar I-Pace autónomos da Waymo.

No ano anterior, a Waymo e a Uber Eats juntaram esforços para servir clientes em algumas áreas de Phoenix, onde os clientes podiam encomendar comida de uma lista de restaurantes pré-determinada e reduzida – uma vez que as caixas com os alimentos têm de ser colocadas dentro da bagageira dos veículos, o que obriga a alguma logística adicional por parte do fornecedor – para depois a receberem à porta de casa e a bordo de um carro conduzido por uma “máquina”, em vez de um ser humano. Agora a Waymo e a Uber Eats alargaram a zona de intervenção nesta cidade, capital do Arizona, bem como a oferta de restaurantes.