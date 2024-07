À oitava foi de vez. Depois de tentar (e falhar) sete vezes, Nigel Farage conseguiu, finalmente, alcançar o objetivo de conquistar um lugar na Câmara dos Comuns do Reino Unido. O líder dos reformistas (Reform UK), partido que conseguiu alcançar nestas eleições os seus primeiros mandatos, venceu o círculo eleitoral de Clacton-on-Sea, região onde foi visto a passear ao longo do dia e onde até foi apanhado a comer um gelado.

No discurso de vitória, que lhe permitirá fazer pela primeira vez parte do parlamento britânico, Nigel Farage prometeu dar o seu “melhor” nas novas funções, mas também por Clacton, nomeadamente para colocar a região no “mapa”, atraindo mais turistas e mais “investimento privado”. O antigo eurodeputado antecipou ainda que o governo do Reino Unido, que será trabalhista, “vai estar em apuros muito, muito em breve” e disse que o Reform vai preencher a “lacuna” no centro-direita britânico. “Vamos atrás dos trabalhistas, não tenham dúvidas disso… este é apenas o primeiro passo de algo que vos vai surpreender a todos”, garantiu.

"This is just the first step of something that is going to stun all of you"

