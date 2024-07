O ministro da Defesa, Nuno Melo, reafirmou este domingo em Portimão, no Algarve, o compromisso de Portugal manter uma política de defesa alinhada com a NATO e em defesa das democracias e da liberdade.

“O compromisso do Governo português é claro. O nosso compromisso é em linha com a parceria euro Atlântica, com a NATO, em defesa das democracias e da liberdade”, disse Nuno Melo à margem das comemorações do 72.º aniversário da Força Aérea.

O responsável governamental tinha sido questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de a França vir a diminuir o seu apoio à Ucrânia, no caso de a União Nacional (RN, sigla em francês), partido de extrema-direita de Marine Le Pen, conseguir vencer as eleições legislativas de hoje.

Marine Le Pen assegurou durante a campanha eleitoral que um primeiro-ministro do seu partido impediria Kiev de usar armas para atacar a Rússia e que iria contrariar a sugestão feita pelo Presidente Emmanuel Macron sobre a possibilidade de envio de tropas francesas para solo ucraniano.

“Para ser sincero, interessa-me a posição de Portugal, o papel das forças armadas e hoje, neste dia em particular, da força aérea”, começou por responder Nuno Melo.

O ministro reiterou, por outro lado, o objetivo do Governo português de elevar as despesas em defesa até 2% do PIB (Produto Interno Bruto) até 2029.

“É por isso que temos inscrito no programa do Governo, e cumpriremos a aproximação de investimento na defesa até aos 2%, mínimo, do PIB, porque só assim estaremos em condições de ajudar os nossos aliados em tempos difíceis”, disse.

Nuno Melo recordou que neste momento há guerras “no perímetro da NATO”, tendo dado como exemplo a existente “junto à fronteira da União Europeia”, uma alusão à Ucrânia.

O ministro da Defesa referiu em seguida que “a situação militar se agrava muito no Médio Oriente”, que “a China se assume como uma superpotência”, e que os próprios Estados Unidos “giram a atenção” para a região o indo-pacífica.

“Nós, povos europeus, temos que estar à altura das nossas circunstâncias e por isso nós investimos nas forças armadas. Há muitas coisas a fazer”, concluiu Nuno Melo.

A Força Aérea está a assinalar o seu 72.º aniversário com um conjunto de eventos que têm tido lugar em Portimão desde 29 de junho e terminam hoje.

O ministro da Defesa e o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general João Cartaxo Alves, estiveram esta manhã presentes na missa ação de graças e sufrágio que teve lugar na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Portimão.

Esta tarde irão assistir a uma demonstração das capacidades da Força Aérea na Praia da Rocha.