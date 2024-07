O Uruguai terá como objetivo prioritário na sua presidência rotativa do Mercosul, no segundo semestre deste ano, alcançar um acordo de livre comércio com a União Europeia, disse este domingo o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Omar Paganini.

O acordo de livre comércio com a União Europeia (UE) deveria ter sido fechado no ano passado, após mais de duas décadas de diálogo, realçou, no entanto, Paganini.

“O programa para o resto deste ano está longe de ser melhor do que no ano passado e isso era previsível”, admitiu.

Paganini expressou o seu “firme compromisso de retomar prontamente” as conversações para concluir o processo que considerou “prioritário” a nível económico e geopolítico.

O Conselho do Mercado Comum começa este domingo uma reunião e a Cimeira de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados está marcada para segunda-feira em Assunção, Paraguai.