Torquay é uma cidade costeira perto de Devon, bem no sul de Inglaterra, com um clima tão ameno para a realidade britânica que ficou com a alcunha de Riviera Inglesa. Mais do que isso, Torquay é uma cidade costeira perto de Devon, bem no sul de Inglaterra, onde em 1890 nasceu a escritora Agatha Christie. Esta quarta-feira, porém, Torquay festeja um outro filho da terra que se tornou herói do país inteiro.

Ollie Watkins, também ele nascido em Torquay mas em 1995, marcou o golo aos 90+1′ que garantiu a vitória de Inglaterra contra os Países Baixos e que colocou a seleção de Gareth Southgate na final do Euro 2024. Os ingleses vão disputar a final do Campeonato da Europa pela segunda edição consecutiva, depois de terem perdido a do Euro 2020 nas grandes penalidade para Itália e em Wembley, e defrontam uma Espanha que venceu todos os jogos até agora e que eliminou Alemanha e França.

Adepto do Arsenal desde criança e com Thierry Henry como ídolo, Ollie Watkins começou a jogar na formação do Exeter City, acabando por estrear-se na equipa principal do clube em 2014/15 e na League Two, o terceiro escalão do futebol inglês. Por lá ficou quatro temporadas até saltar para o Brentford e para o Championship, sendo eleito o Jogador do Ano da competição em 2020 e somando 49 golos em 143 jogos ao longo de três épocas.

Watkins estreou-se a marcar no Euro 2024, no seu 2.º jogo na prova ⚠Foi o 4.º golo de Watkins pela seleção ????????????????????????????, em 14 jogos#Euro2024 | #NEDENG pic.twitter.com/O6PGAKYYSn — Playmaker (@playmaker_PT) July 10, 2024

A oportunidade apareceu precisamente aí, em 2020. Depois de passar pela League Two e pelo Championship, o avançado subiu mais um degrau e chegou à Premier League através do Aston Villa. Foi sempre um titular praticamente indiscutível nos villains, mas assumiu maior preponderância na última temporada e com Unai Emery: marcou 27 golos em 53 jogos em todas as competições e deu uma contribuição enorme para o 4.º lugar na Premier League e o primeiro apuramento do clube para a Liga dos Campeões desde os anos 80.

De forma natural, entrou no radar de Gareth Southgate. Depois de ter falhado a convocatória final para o Euro 2020, apesar de se ter estreado por Inglaterra em março de 2021 e contra San Marino, entrou mesmo na lista para o Euro 2024 e teve um verdadeiro momento de glória na meia-final de Dortmund, esta quarta-feira.

Equipas que chegaram à final do Europeu em edições consecutivas:

➡ URSS (1960, 1964)

➡ Alemanha (1972 – 1980; 1992, 1996)

➡ Espanha (2008, 2012)

➡ Inglaterra (2020, 2024) #Euro2024 | #NEDENG pic.twitter.com/Im1557nvrr — Playmaker (@playmaker_PT) July 10, 2024

“É inacreditável. Esperei por este momento durante semanas. Chegar onde estou hoje deu muito trabalho. Juro pela vida dos meus filhos que disse ao Cole [Palmer]: ‘Vamos entrar e vais assistir para eu marcar’. Estamos na final e é só isso que interessa. Estamos prontos para Espanha”, disse o avançado de 28 anos depois do apito final.