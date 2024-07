A Samsung tem dois novos modelos na linha de smartphones dobráveis Galaxy Z. No evento Unpacked, este ano a partir de Paris, a empresa sul-coreana apresentou o Fold 6 e o Flip 6, que vão contar com muitas das ferramentas de inteligência artificial (IA) que foram estreadas este ano nos topos de gama S24.

Desta vez, a marca quer dar a conhecer a experiência Galaxy AI num formato dobrável e com ecrãs de maiores dimensões. Fica a promessa da série “mais fina e leve de sempre” e que teve algumas adaptações para ser mais resistente: uma “estrutura de dupla dobradiça com dobra reforçada”, com o objetivo de distribuir “melhor o impacto de choques externos”, ou “camadas melhoradas” no ecrã principal.

Em janeiro, a Samsung apresentou os S24 como os primeiros smartphones da marca com IA. Agora, é a sexta versão dos dobráveis que vai ter direito às funcionalidades de IA, que resultam da parceria com a Google, e que estarão “totalmente integradas” nestes ecrãs maiores. A nova aplicação Google Gemini também vai estar disponível nestes smartphones. Ou seja, quando o utilizador faz um movimento de deslizar de um dos cantos do ecrã ou diz “hey, Google”, pode aceder de forma rápida a um assistente pessoal com IA. A partir daí, é possível obter ajuda para escrever textos, planear reuniões ou uma viagem.

Graças a um “parceria de longa duração” entre a Google e a Samsung, as capacidades de IA vão estar automaticamente integradas em várias aplicações, como o Maps ou o Gmail. Ainda fruto dessa parceria, o truque “Circle to search” — rabiscar ou fazer um círculo à volta de algo que lhe despertou a atenção — também vai chegar aos dois equipamentos.

Na área da produtividade, por exemplo, o Note Assist vai permitir fazer tradução ou resumos de notas durante as reuniões. A funcionalidade de transcrição também foi integrada na app de notas. A IA também ajudará a fazer tradução automática em chamadas, com a tradução a ser apresentada ao utilizador em tempo real. A disponibilidade de idiomas dependerá de cada mercado. Em janeiro, quando foi lançada esta tradução em tempo real, o português europeu não estava disponível.

Estes truques de IA estarão disponíveis nos equipamentos devido ao uso do processador Snapdragon 8 Gen 3, que é “otimizado para o processamento de IA” e para apresentar “gráficos melhorados” ao utilizador. Para garantir que o documento não aquece de forma excessiva com o esforço das ferramentas de IA ou durante os jogos, a câmara de vapor do Fold 6 cresceu (é 1,6 vezes maior que a versão anterior) e o Flip 6 tem pela primeira vez um componente deste género.

No Galaxy Flip 6, foi atualizada a experiência da FlexWindow, o ecrã que está instalado na parte exterior do telefone quando está dobrado. Com 3,4 polegadas de dimensão, vai permitir aceder a algumas das funções que dependem de IA sem sequer abrir o ecrã principal. Por exemplo, é possível responder a mensagens: no ecrã de “fora” vão surgir as respostas sugeridas, adaptadas ao contexto.

Os novos telefones entram em pré-venda esta quarta-feira e chegam a Portugal a 24 de julho. O Fold 6 arranca nos 2.069,90 euros, enquanto o Flip 6, conhecido pelo formato “concha” estará disponível a partir de 1.249,80 euros.

As especificações dos dois dobráveis

Galaxy Z Fold 6

– Ecrã principal de 7,6 polegadas (resolução de 2.160 x 1856) e ecrã traseiro de 6,3 polegadas (2.376 x 968). Ambos com taxa de atualização de 120 Hz;

– 239 gramas de peso;

– Câmara de selfie de 10 MP;

– Câmara traseira tripla: grande angular de 50 MP, grande angular de 12 MP e telefoto de 10 MP (zoom ótico de 3 vezes);

– Processador Snapdragon 8 Gen 3;

– Bateria com 4.400 mAh;

– Android 14;

– Certificação IP48 (submersão até 1,5 metros em água doce durante 30 minutos);

– Carregamento de 25 W (até 50% em cerca de meia hora), carregamento sem fios e wireless powershare (possibilidade de carregar outros equipamentos Samsung);

– Três versões de armazenamento: 12 GB de RAM, 256 GB (2.069,90 euros) ou 512 GB (2.189,90 euros) e 1 TB (2.429,90 euros).

Galaxy Z Flip 6:

– Ecrã principal de 6,7 polegadas (resolução de 2.640 x 1080), com taxa de atualização de 120 Hz. Ecrã traseiro de 3,4 polegadas (resolução de 720 x 748) e taxa de atualização de 60 Hz;

– 187 gramas de peso;

– Câmara frontal de 10 MP;

– Câmara traseira dupla: ultra grande-angular de 12 MP e grande angular de 50 MP;

– Processador Snapdragon 8 Gen 3;

– Bateria com 4.000 mAh;

– Android 14;

– Certificação IP48 (submersão até 1,5 metros em água doce durante 30 minutos);

– Carregamento de 25 W (até 50% em cerca de meia hora), carregamento sem fios e wireless powershare (possibilidade de carregar outros equipamentos Samsung);

– Duas versões: 12 GB de RAM e 256 GB (1.249,90 euros) ou 512 GB (1.369,90 euros).

Auriculares vão conseguir aliar-se ao telefone para fazer tradução automática

Além dos smartphones, foram ainda apresentados dois modelos de auriculares — os Buds 3 e Buds 3 Pro.

A novidade é que, quando usados em conjunto com os modelos dobráveis novos, vai ser possível usar a funcionalidade de intérprete no modo “Listening” (escuta) para ter tradução em tempo real. Por exemplo, se o utilizador estiver a ouvir uma aula ou uma palestra noutro idioma, o telefone vai conseguir ouvir o que está a ser dito e enviar a tradução diretamente para os auriculares.

Os Buds 3 também vão conseguir compreender alguns comandos de voz do utilizador. Se quiser mudar de música ou fazer uma pausa basta dizer — os auriculares conseguirão compreender os comandos e não será necessário tocar nos auriculares ou no telefone.

Depois existem também algumas atualizações ligadas à adaptação do cancelamento de ruído. A marca explica que, através dos microfones dos auriculares, vai ser possível analisar o ruído externo e adaptar a qualidade do som às condições, sem ser preciso ajuste manual.

Os Galaxy Buds 3 vão custar 179,90 euros e a versão Pro, com hardware mais avançado como altifalantes de duas vias melhorados, custará 259,90 euros.

Foram ainda apresentados mais dois relógios inteligentes. O Galaxy Watch 7 vai conseguir fazer treinos personalizados ao utilizador ou ainda usar a IA para fazer uma análise mais apurada à qualidade de sono.

Já o Galaxy Watch Ultra é um equipamento para quem tem uma prática desportiva mais intensa e precisa de algo mais robusto. Tem uma caixa de titânio de grau 4 e uma resistência à água de 10 ATM, ou seja, com uma resistência até 100 metros de profundidade. Também tem um bloco multidesportivo, que permite registar vários tipos de desporto num único treino — por exemplo, quem pratica triatlo precisa de registar natação, ciclismo e corrida.

Estes novos relógios vão usar o Wear OS 5, o sistema operativo para smartwatches Android. Os dois relógios chegam ao mercado a 24 de julho. O Watch 7 arranca nos 319,90 euros na versão Bluetooth e 369,90 na versão LTE. Já o Ultra custará 699,90 euros e só estará disponível numa versão com mostrador de 47 milímetros.