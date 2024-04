Depois dos relógios, são os anéis a ficar inteligentes. Mercado vai “ganhar atenção” com entrada de Samsung e Apple

O mistério surgiu quando o príncipe Harry surgiu em público, em 2018, com um círculo negro no dedo anelar. O que parecia ser um simples anel era, afinal, um smart ring da Oura, uma marca então pouco conhecida.

Harry foi uma das primeiras celebridades entusiastas do anel que mede sinais vitais e a qualidade do sono. No mundo da tecnologia, figuras como Mark Zuckerberg, patrão do Facebook, Jack Dorsey, fundador do Twitter, e Marc Benioff, da Salesforce, renderam-se à tendência. Em Hollywood, a Oura conquistou a atriz Gwyneth Paltrow e a famosa Kim Kardashian.

Com o passar dos anos, os smart rings, segmento no qual a finlandesa Oura está hoje em dia numa posição de destaque, foram conquistando fãs um pouco por todo o mundo. E vai ter concorrência da pesada. Já que há mais empresas a quererem explorar este novo nicho no mundo dos wearables (os smartrings ou anéis inteligentes). Mais grossos do que um anel convencional, conseguem registar diversos dados vitais do utilizador, desde a temperatura do corpo até à pulsação, através de pequenos sensores. Com a promessa de medições mais precisas, podem ser interpretadas numa aplicação no telefone. E com a vantagem de serem mais pequenos que os smartwatch ou as pulseiras de fitness — nem sempre de uso confortável, principalmente na hora de dormir, apesar do investimento dos fabricantes para tornar estes equipamentos mais pequenos.

Os anéis são aparelhos “muito discretos, muito fáceis de usar e que permitem uma grande parte das funcionalidades de acompanhamento de sinais vitais”, sugere Francisco Jerónimo, vice-presidente da IDC para a área de dados e analítica, salientando o facto de ser “muito compacto”. “Há pessoas que não querem dormir com um smartwatch mas que querem ter acesso aos dados de sono. E um smartring dá essa possibilidade, sem o desconforto.”

Além disso, acrescenta Francisco Jerónimo, um smartwatch “tem de ser carregado praticamente todos os dias”, “normalmente à noite”. Já os anéis, mais pequenos e sem ecrã, têm de ser carregados com menor frequência. E como só registam dados, não há notificações e alertas.

“Num mundo que está cheio de ecrãs, as pessoas querem uma forma de limitar o tempo de exposição”, considera Kane McKenna, analista de dispositivos da consultora britânica CCS Insight. Apesar de ser um ponto positivo para algumas pessoas, essa é, no entanto, uma limitação para outros utilizadores. “Quando se tenta fazer o registo da atividade física, saber só com um olhar para o pulso quanto já caminhámos ou quão rápido estamos a ir é uma das principais razões para a compra de um smartwatch. Os anéis podem não servir esse público de uma forma tão automática.”