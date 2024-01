Este ano, a Samsung antecipou o lançamento da série S24 em quase dois meses face à data habitual. Se os lançamentos anteriores têm ficado centrados no desempenho da câmara, com mais zoom ou com resultados mais detalhados em ambientes escuros, em 2024 o foco incide na tecnologia do momento: a inteligência artificial (IA).

Numa apresentação feita em San José, na Califórnia, de onde têm vindo algumas tendências da IA, a marca sul-coreana apresentou a série Galaxy S24, apresentando o seu “primeiro telefone IA”.

Era um segredo mal guardado – todos os conteúdos ligados à apresentação já falavam em IA, uma tecnologia que já nem era uma estranha para a empresa. A diferença é que os três modelos conhecidos esta quarta-feira têm mais funcionalidades ligadas à IA, desde tradução em tempo real até ao fenómeno da IA generativa, com a apresentação de um assistente para ajudar a escrever mensagens adaptadas a cada contexto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.