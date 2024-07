A partir da próxima quarta-feira, o Banco de Portugal colocará em circulação uma moeda com o valor facial de cinco euros, anunciou a instituição em comunicado esta terça-feira. Sendo uma edição limitada e tendo apenas poder liberatório em Portugal ( ou seja pode ser usada para pagar), a moeda não vai substituir as notas.

A moeda de cinco euros “Ulisses” pertence à série “Heróis e Criaturas da Mitologia”. Trata-se de uma edição cujo limite foi definido a “30.000 moedas de acabamento normal”.

De acordo com o comunicado do Banco de Portugal, o anverso terá no centro Ulisses “mítico fundador da cidade de Lisboa”, à sua esquerda, o escudo nacional e à sua direita, o valor facial (5 euros). O círculo exterior está composto por sete sereias “com corpo de ave, assas e garras estendidas”.

No reverso, estará novamente Ulisses, mas “em posição de defesa, armado com arco e flecha”. O círculo exterior é uma serpente que descreve sete curvas com o seu corpo, “sugerindo as sete colinas de Lisboa“. Por último, na orla, alternadas com a “representação estilizada de ondas do mar”, estão as legendas “Ulisses”, “Portugal”, “2024”, “Casa da Moeda” e a indicação do autor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A distribuição ao público será efetuada por intermédio das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda”, lê-se ainda no comunicado.

A “Ulisses” não é a primeira edição limitada lançada pelo Banco de Portugal este ano. Em março, este banco emtiu uma moeda de sete euros e meio pertencente à série “Ibero-Americana — Capitais Ibero-Americanas”, com uma ilustação de um elétrico e outra moeda de cinco euros comemorativa dos 100 anos da Federação de Patinagem de Portugal.

A próxima edição limitada será também uma moeda de cinco euros, mas dedicada aos Xutos e Pontapés, “Rock n’roll desde 1979”, prevista para setembro.