Terminou a passagem dos Países Baixos pelo Campeonato da Europa. Terminou uma das sagas mais bonitas registadas na Alemanha neste verão. Ao longo dos seis jogos da seleção neerlandesa na competição, foram dezenas de milhares os adeptos que rumaram ao país vizinho para apoiar a sua equipa. E esta quarta-feira, frente a Inglaterra, registou-se o ponto alto do percurso: segundo as estimativas das autoridades, mais de 110 mil neerlandeses preencheram as ruas de Dortmund.

Muitos foram os vídeos dos adeptos neerlandeses que correram o mundo através da competição, mas para a posteridade fica uma música acompanhada de uma simples dança que consiste em apenas dois movimentos: esquerda e direita. Intitulada de Links Rechts ou Left Right, pertence ao grupo Snollebollekes, dos Países Baixos, que foi fundado em 2013.

O refrão é cativante e a música é simples, ingredientes suficientes que tornaram esta música num dos grandes sucessos deste Europeu. Ao som da música, os adeptos cruzam os braços e saltam para o lado em simultâneo. A dança é simples e proporciona uma grande imagem de milhares de adeptos laranjas a dançarem e a cantarem em uníssono.

O movimento tornou-se de tal forma viral que chegou à seleção dos Países Baixos. Depois de terem vencido a Turquia nos quartos de final, os jogadores foram vistos a cantar a música em música. Também a polícia de Berlim e os bombeiros de Leipzig, duas das cidades deste Europeu, partilharam o momento nas redes sociais.

“Nunca me acostumei com isso, por isso continua a ser mágico. A magia extra para mim, neste momento, é que [a música] está a tornar-se viral não só nos Países Baixos, mas também na Alemanha e em muitos outros países. É muito especial para mim”, partilhou Rob Kemps, vocalista dos Snollebollekes, à CNN internacional. Quanto à origem da dança, o músico acrescentou: “Pensámos: ‘vamos ver se são loucos o suficiente para saltar para a esquerda e para a direita’. Foi assim que tudo começou”.