Passeios pela avenida da Liberdade, uma ida à Casa do Alentejo, o Miradouro de São Pedro de Alcântara, hambúrgueres, surf, amigos e uma festa antecipada de 50 anos na Costa da Caparica: assim foi a viagem de Maye e Tosca Musk, mãe e irmã de Elon Musk, à capital portuguesa e arredores.

Uma semana depois do jato de Elon Musk aterrar no aeroporto de Tires, em Cascais, foi a vez da mãe e irmã conhecerem Lisboa. Contrariamente ao fundador da Tesla, que foi discreto e não revelou os motivos da viagem que o trouxe a Cascais, a família não se inibiu e mostrou a sua viagem, bem como o seu “amor” por Lisboa nas redes sociais Instagram, X e Facebook esta quarta-feira.

Exploring Lisbon with family and friends. My first time???? Such a beautiful city????

Many Tesla Ubers ????????#AWomanMakesAPlan ????

Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success#ItsGreatToBe76 ????????‍???? pic.twitter.com/lotdDpfMZu — Maye Musk (@mayemusk) July 9, 2024

Como diz a legenda no Instagram, acompanhada por família e amigos, Maye Musk “explorou Lisboa pela primeira vez“: andou pela Avenida da Liberdade, depois desceu até à Rua das Portas de Santo Antão, onde entrou na Casa do Alentejo. Aproveitou o pátio deste restaurante para se deixar fotografar com os netos.

Regressando à Avenida da Liberdade, tirou uma fotografia ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra, junto à rua do Salitre e mostrou-se ainda contente — através de uns emojis com olhos em coração — pelos “muitos ubers Tesla em Lisboa”.

A irmã de Elon Musk, Tosca Musk, foi mais longe: desceu do Miradouro de São Pedro de Alcântara para a Rua do Alecrim e foi ao espetáculo de luzes no Convento do Carmo. Aproveitou também para conhecer a Costa da Caparica., onde, na Fonte da Telha, o filho fez surf e devorou um hambúrguer.

Uma publicação também no Instagram mais recente de Maye Musk mostra ainda a celebração antecipada dos 50 anos da filha, cujo verdadeiro dia de anos é 20 de julho, no Praia e Piscina, na Fonte da Telha, com família e amigos.

Para Maye Musk, Lisboa é uma cidade “linda”, mas, para a sua filha, Tosca Musk, Portugal é “o favorito“, garante.