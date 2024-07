Foram hoje publicados os rankings das escolas com as classificações dos exames do 9.º e do 12.º ano e, como sempre, pais e professores tratam de saber quais as mais bem classificadas. Tal como nos últimos anos, o pódio é dominado por escolas privadas, ao mesmo tempo que muitos dirigentes das escolas públicas tratam de desvalorizar estas classificações. É uma discussão antiga, que se repete todos os anos, este ano com uma diferença: o ministro da Educação, Fernando Alexandre, é um adepto assumido dos rankings e da sua utilidade. No Contra-Corrente de hoje queremos discutir se quem tinha razão era o anterior ministro da Educação, João Costa, que achava que tudo não passava de uma operação comercial, ou se podemos mesmo aprender com estas listas ordenadas que comparam escolas públicas e privadas. Serão os rankings ainda úteis ou perderam relevância?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.