Um acidente ocorrido esta sexta-feira entre um comboio e um carro na Linha do Algarve causou seis feridos, que foram transportados para o hospital de Faro, os dois mais graves de helicóptero, informou a proteção civil.

Os seis ocupantes do carro de sete lugares eram todos de nacionalidade holandesa, três homens e três mulheres, com idades entre 18 e 25 anos.

Os dois feridos mais graves foram transportados de helicóptero e os restantes quatro de ambulância, todos para o Hospital de Faro.

Fonte da GNR disse à Lusa que as duas pessoas que foram transportadas de helicóptero eram do sexo feminino e têm 18 anos.

O socorro às pessoas está concluído, tendo todas elas sido retiradas do local, tanto os seis feridos do carro como os 24 passageiros do comboio”, disse à agência Lusa o comandante sub-regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Richard Marques.

O acidente ocorreu na passagem de nível de Poço Barreto, no concelho de Silves.

“Após a conclusão dos trabalhos de socorro ao acidente” pelas autoridades “e confirmadas as condições da via, foi reposta a circulação ferroviária na Linha do Algarve”, revela a IP num comunicado enviado para as redes sociais. A CP, por seu turno, informou que a circulação foi retomada às 11h30.

A circulação rodoviária já tinha sido reposta um pouco antes na estrada que cruza a passagem de nível de Poço Barreto, situada entre Alcantarilha e Silves no concelho de Silves.

Dentro do comboio estavam 24 passageiros, dos quais 17 foram retirados num autocarro disponibilizado pela CP para o seu destino, segundo disse o Comandante Adjunto dos Bombeiros Voluntários de Silves ao Observador.

No socorro estiveram envolvidos os bombeiros de Silves e Lagoa, bem como o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

Atualizada às 13h20 do dia 12 julho 2024