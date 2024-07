Quando saiu o sorteio de Wimbledon, mesmo havendo agora um Jannik Sinner na liderança do ranking ATP e vários jogadores com bom rendimento na relva, houve um reflexo quase automático de olhar para o quadro do sorteio à luz de dois jogadores: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Conclusão? Só poderiam cruzar na final, mesmo que esse cenário fosse ainda uma realidade afastada. Afastada no início. Ficou mais próxima, mais próxima, um pouco mais próxima, tornou-se quase inevitável quando chegámos às meias-finais do quadro de singulares. Daniil Medvedev teve uma grande vitória a cinco sets com Sinner, ainda ganhou o tie break do primeiro parcial mas o espanhol foi melhor. Lorenzo Musetti conseguiu a melhor campanha num Grand Slam, teve fases em que fez imperar o serviço mas o sérvio foi melhor. A final de 2024 repetia a de 2023.

Depois de um ano marcado pelo triunfo no Major londrino, Alcaraz foi tendo um ano de readaptação a vários níveis. Na preparação, na alimentação, na escolha de calendário. O ténis entrou numa nova era em que já não existe a dinastia dos Três Mosqueteiros, existem vários novos tenistas na corrida para assumirem a posição de liderança na vaga que se segue e o espanhol surge como um predestinado para chegar de forma natural a número 1. “Aquilo que ele está a fazer, ganhar o título em Roland Garros, mudar de superfície e chegar a uma nova final em relva, é escandaloso. O nível de jogo do Carlos, acima da sua mentalidade, a forma como lida com a pressão que todos lhe colocam em cima… É dez em dez”, apontara Juan Carlos Ferrero, técnico de Carlitos, quase em resumo de uma época em que ganhou Indian Wells e Roland Garros. “Ele está a entrar nos passos de Rafa [Nadal], Novak [Djokovic] e Roger [Federer] e isso é uma surpresa para nós”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

UNDEFEATED ???? 4 Grand Slam Finals

4 Grand Slam Titles

1 Incredible Player ????@wimbledon | #Wimbledon pic.twitter.com/keYGV992Xg — ATP Tour (@atptour) July 14, 2024

Carlos Alcaraz is only the sixth male player to win the French Open and Wimbledon singles trophy in the same year since 1968 ???? Elite company for the Spaniard ???????? pic.twitter.com/ggDb4HSKCb — SportsCenter (@SportsCenter) July 14, 2024

Do outro lado, Novak Djokovic e uma imprevisibilidade como há muito não se via. Foi quase como se aquele jogador que derrubava as barreiras do impossível e encontrava sempre soluções para qualquer problema se fosse começando a transformar “apenas” num jogador muito, muito bom. Com um outro problema: além de algumas derrotas marcantes como aquelas que teve em Roma ou em Genebra, lesionou-se em Roland Garros depois de duas maratonas a cinco sets, teve de ser operado ao menisco do joelho direito e chegava como uma grande incógnita à relva de Wimbledon tendo ainda como objetivo a breve prazo os Jogos de Paris. “Vejo muitas semelhanças entre mim e o Carlos no que diz respeito à capacidade de adaptação às superfícies. Diria que é o seu maior rasgo, é um jogador muito completo. Sei que Federer tem oito títulos em Wimbledon e eu só tenho sete. Serve como motivação mas gera pressão e expectativas”, dizia antes da final.

Novak Djokovic ultimately fell short of a record 25th Grand Slam singles title. But what a turnaround he had from knee surgery ???? pic.twitter.com/jkvx4wHBBb — ESPN (@espn) July 14, 2024

Antes do encontro mais aguardado do ano, sobrava a ideia de “vingança” para os dois lados. Alcaraz ganhou no tie break ao sérvio na primeira vez que se encontraram, nas meias do Open de Madrid, e teve aquela que foi a maior vitória da carreira na última final de Wimbledon, num jogo fantástico decidido a cinco sets. Djokovic vencera na meia-final de Roland Garros em 2023 (num encontro em que as cãibras traíram o espanhol), teve depois aquela que ficou para muitos como uma das melhores finais de sempre em Masters 1.000 em Cincinnati e desequilibrou a balança para o seu lado nas meias do último ATP Finals. Meio ano depois, voltavam a reencontrar-se e houve traços semelhantes à final do US Open de 2021 ganha por Daniil Medvedev em que Djokovic só apareceu realmente no jogo a partir de meio do terceiro set. Ganhou Carlos Alcaraz. Ganhou e de uma forma inequívoca o segundo Wimbledon consecutivo e o quarto Grand Slam da carreira aos 21 anos, naquele que pode ficar como a derradeira passagem de testemunho entre gerações.

From a feat of clay to a masterclass on grass ???????? Only six men in the Open Era have won Roland Garros and Wimbledon in the same year: Rod Laver

Bjorn Borg

Rafael Nadal

Roger Federer

Novak Djokovic

Carlos Alcaraz#Wimbledon | @rolandgarros pic.twitter.com/vK78bKkP7G — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Ao contrário de todas as expetativas, o primeiro set teve como “história” o facto de não haver história. O jogo inicial de serviço de Novak Djokovic teve uma duração de 14 minutos com sete vantagens e cinco pontos de break para Carlos Alcaraz que segurou mesmo o 1-0 e embalou a partir daí para um triunfo fácil fazendo um segundo break no 4-1 e ganhando por 6-2. O sérvio ainda teve um ponto de break no sexto encontro mas o espanhol segurou essa partida muito assente no primeiro serviço e nos winners. Aliás, a final de Wimbledon estava a circular apenas à volta de Alcaraz, com um ténis muito mais agressivo a um nível como só conseguira na segunda metade dos jogos com Medvedev e Tommy Paul e que deixava o sérvio sem reação.

14 minutes. 7 deuces. 5 break points. And that was just the first game.#Wimbledon pic.twitter.com/DzktxLtm1R — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Carlos Alcaraz forces a double break ???? He leads 4-1 in the opener.#Wimbledon pic.twitter.com/FHIiPk1Th0 — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Esperava-se uma reação de Djokovic, voltou a aparecer o melhor Alcaraz. Logo a abrir, mesmo com o sérvio a ir melhorando ligeiramente no primeiro serviço, o espanhol fez logo o break, foi segurando os seus jogos com alguns em branco e voltou a ter um novo break no 5-2 depois de uma bola fácil na rede e uma dupla falta do sérvio. Nada parecia correr bem a Djokovic, que entre o mérito de uma exibição excecional do espanhol não encontrava um qualquer gatilho que pudesse mexer com a tendência do encontro nem mesmo quando resgatava aqueles pontos impossíveis que funcionavam como gasolina para o seu “fogo”. De forma natural, o segundo set fechava com novo 6-2 e com 75 minutos que pouca ou nenhuma história voltaram a ter na final.

One set from glory ✨ Carlos Alcaraz takes the second set 6-2 ????#Wimbledon pic.twitter.com/6JaGw7ojWO — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

O terceiro jogo do terceiro set funcionava como barómetro para o que se passava. Djokovic chegou a salvar pontos de break, Alcaraz arriscava passing shots fabulosos que levantavam as bancadas, as bolas com toques na rede caíam todas para o espanhol, o sérvio ainda tentava encontrar uma segunda vida num encontro onde andou sempre à procura da sobrevivência. O sexto jogo foi o primeiro onde se começaram a ver os sinais iniciais daquele Djokovic que todos esperavam, tendo mesmo dois pontos de break anulados com Alcaraz a socorrer-se do primeiro serviço para fazer o 3-3, antes de fazer o break no 5-4 e dar os primeiros sinais de nervosismo quando podia fechar o encontro, perdendo três match points para ver a decisão seguir para tie break, onde recuperou a estabilidade emocional e conseguiu mesmo fechar o encontro com 7-4.

A pivotal hold for Novak Djokovic, and look at what it means ????#Wimbledon pic.twitter.com/i5dpJADxHP — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Novak Djokovic saves three Championship points and breaks back to make it 5-5 ????#Wimbledon pic.twitter.com/eroR8EEkdb — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Astounding Alcaraz ???? The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) ???????? pic.twitter.com/bEbT9HwMZh — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024