Longe vão os tempos em que o futebol era composto por profissionais de um clube só. O desporto rei cresceu, as perspetivas dos profissionais mudaram e, atualmente, são poucos os casos de quem passou toda uma vida a representar um único emblema. Um desses casos é o de Mikel Oyarzabal, o novo herói de Espanha.

O jogador da Real Sociedad chegou ao Campeonato da Europa depois de mais uma grande temporada no futebol espanhol, mas longe de conseguir o estatuto de titular. Ao longo do último ano, Oyarzabal cresceu com o estatuto de suplente e foi ganhando importância dentro do grupo. Foi titular em apenas um jogo, frente à Albânia, mas foi em si que recaiu a escolha de Luis de la Fuente para substituir o capitão Morata e tentar reverter o jogo contra os ingleses. A aposta revelou-se certeira.

Nascido em Eibar em 1997, Oyarzabal começou a jogar futebol na academia local, onde permaneceu até aos 14 anos. Em 2011 mudou-se para a Real Sociedad, mas acabou por regressar ao Eibar, por empréstimo, em 2013. Contudo, no ano seguinte começou a afirmar-se nos txuriurdin, conquistou o campeonato de juniores e conseguiu um lugar na equipa principal do clube.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A estreia aconteceu em outubro de 2015, num triunfo diante do Levante (4-0). O primeiro golo surgiu pouco depois, em fevereiro, contra o Espanyol (5-0). Dias depois alcançou o primeiro bis como profissional, frente ao Granda (3-0), e terminou a época como titular indiscutível, com um golo ao Barcelona (1-0) pelo meio. Aos 18 anos, Oyarzabal era a grande figura da Real Sociedad.

????????Mikel Oyarzabal marca o 2.º golo numa fase final do Europeu: 2020 e 2024 A Espanha passa a ser a seleção com mais golos de suplentes utilizados em finais dos Campeonatos da Europa: 3#Euro2024 #ESPENG pic.twitter.com/cbJoxJhDMP — Playmaker (@playmaker_PT) July 14, 2024

Com a saída de Xabi Prieto, em 2018, Oyarzabal herdou a camisola 10 do clube basco, que permanece até ao dia de hoje. Contudo, o momento mais alto ao serviço do clube aconteceu em 2021 quando, em pleno La Cartuja, marcou o golo da vitória da Real Sociedad na final da Taça do Rei, frente ao rival Athletic Bilbau, naquele que foi o primeiro troféu dos txuriurdin desde 1987.

A chegada à seleção principal de Espanha aconteceu em 2016, nos jogos de preparação para o Europeu daquele ano. Estreou-se frente à Bósnia-Herzegovina, mas só em 2019 apontou o seu primeiro golo, diante da Suécia. Com a roja esteve no Europeu de 2021, nos Jogos Olímpicos de 2021 e na Liga das Nações de 2021. Já em 2024, tornou-se no terceiro suplente utilizado a fazer um hat-trick por Espanha, juntando o seu nome aos de Alfonso Pérez Muñoz e Roberto Soldado. Fiel às suas origens, Oyarzabal chegou a representação a seleção do País Basco — que não é reconhecida pela FIFA — e apontou um golo na estreia, contra a Tunísia (3-1).