Chegou ao fim mais um Campeonato da Europa. Ao todo foram 31 dias de competição na Alemanha. Tudo começou em Munique. Tudo acabou em Berlim. O mítico Estádio Olímpico recebeu a partida de encerramento da competição e uma cerimónia de abertura marcada pelo tema da diversidade, a música, a dança e a pirotecnia. Nem “Fire”, a música oficial deste Europeu, faltou à chamada.

Com os protagonistas a desfilarem no relvado para 70 mil espetadores, entre eles o príncipe William e o Rei Filipe VI, o jogo não primou pelo espetáculo mas teve emoção. Com uma entrada de rompante na segunda parte, Espanha colocou-se em vantagem, mas Palmer gelou as hostes espanholas. À beira do apito final, Oyarzabal, que saltou do banco, fez o golo da vitória. Assim, a roja sagrou-se campeã da Europa pela quarta vez e isolou-se no topo do palmarés continental.

Na cerimónia de entrega de prémios, Williams foi eleito o melhor jogador da partida, Yamal o melhor jogador jovem do Europeu e Rodri o melhor jogador. Veja as fotografias do Espanha-Inglaterra na fotogaleria.

As finais do Campeonato da Europa

1960 (França): União Soviética-Jugoslávia, 2-1 (ap)

1964 (Espanha): Espanha-União Soviética, 2-1

1968 (Itália): Itália-Jugoslávia, 2-0 (após repetição)

1972 (Bélgica): Alemanha Ocidental-União Soviética, 3-0

1976 (Jugoslávia): Checoslováquia-Alemanha Ocidental, 2-2 (5-3 gp)

1980 (Itália): Alemanha Ocidental-Bélgica, 2-1

1984 (França): França-Espanha, 2-0

1988 (Alemanha Ocidental): Países Baixos-União Soviética, 2-0

1992 (Suécia): Dinamarca-Alemanha, 2-0

1996 (Inglaterra): Alemanha-Rep. Checa, 2-1 (golo de ouro)

2000 (Países Baixos e Bélgica): França-Itália, 2-1 (golo de ouro)

2004 (Portugal): Grécia-Portugal, 1-0

2008 (Áustria e Suíça): Espanha-Alemanha, 1-0

2012 (Ucrânia e Polónia): Espanha-Itália, 4-0

2016 (França): Portugal-França, 1-0 (ap)

2020 (Europa): Itália-Inglaterra, 1-1 (3-2 gp)

2024 (Alemanha): Espanha-Inglaterra, 2-1