De Joe Biden a Barack Obama, de Lula da Silva a Jair Bolsonaro, de André Ventura a Nuno Melo, de Viktor Orbán a Elon Musk. Foram várias as personalidades que condenaram o ataque a Donald Trump durante um comício na Pensilvânia.

Joe Biden revelou que foi informado do incidente antes de falar ao país. E depois escreveu na sua conta na rede social X (ex-Twitter). “Estou grato por saber que ele está seguro e bem. Estou a rezar por ele e pela sua família e por todos aqueles que estiveram no comício, enquanto aguardamos por mais informações”, disse o Presidente norte-americano e candidato democrata às próximas eleições. “A Jill e eu estamos gratos ao Serviço Secreto por o ter colocado em segurança. Não há lugar para esse tipo de violência na América. Devemos unir-nos como uma nação para condenar a violência”, acrescentou.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania. I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information. Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

Na sua conta da rede social X, o multimilionário Elon Musk colocou um vídeo do momento em que Donald Trump é rodeado por seguranças, em cima do palco onde estava a discursar, e consegue ver-se sangue a escorrer de um dos ouvidos. Musk escreveu: “Apoio plenamente o presidente Trump e espero a sua rápida recuperação”. 15 minutos depois colocou uma nova foto, do mesmo evento, na qual é possível ver-se Donald Trump de punho erguido e a sangrar na face, e escreveu que “a última vez que a América teve um candidato assim forte foi com Theodore Roosevelt”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Também nas suas redes sociais, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama escreveu uma mensagem na qual defende que “não há lugar para a violência política” em democracia. “Embora ainda não saibamos exatamente o que aconteceu, devemos todos ficar aliviados por o antigo Presidente Trump não ter ficado gravemente ferido e aproveitar este momento para nos comprometermos novamente com a civilidade e o respeito na nossa política. Michelle e eu desejamos-lhe uma rápida recuperação”, lê-se na mensagem.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.… — Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024

Já Bill Clinton escreveu que “a violência não tem lugar na América, especialmente no nosso processo político”. O ex-presidente usou a sua conta na rede social X (ex-Twitter) para escrever ainda: “A Hillary [Clinton, também ela ex-candidata] e eu estamos gratos pelo Presidente Trump estar seguro” e, acrescentou, “com o coração partido por todos os afetados pelo ataque no comício de hoje na Pensilvânia” e “gratos pela ação rápida do Serviço Secreto dos EUA”.

Violence has no place in America, especially in our political process. Hillary and I are thankful that President Trump is safe, heartbroken for all those affected by the attack at today’s rally in Pennsylvania, and grateful for the swift action of the U.S. Secret Service. — Bill Clinton (@BillClinton) July 14, 2024

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, também já fez saber estar chocado com “o aparente ataque ao Presidente Trump”. Netanyahu diz ainda que tanto ele como a mulher, estão a “orar pela sua segurança e rápida recuperação”.

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 13, 2024

Da Europa, e minutos depois do ocorrido, o primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, expressou o seu apoio a Trump “nestas horas obscuras”, referindo-se ao alegado atentado. “Os meus pensamentos e orações estão com o presidente Trump nestas horas obscuras”, escreveu na sua conta na rede social X.

My thoughts and prayers are with President @realDonaldTrump in these dark hours. ???? — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 13, 2024

Georgia Meloni, a primeira-ministra italiana escreveu na rede social X estar “a acompanhar com apreensão” as notícias sobre o ataque nos Estados Unidos e que feriram Donald Trump. “Dirijo-lhe a minha solidariedade e os meus melhores votos de uma rápida recuperação, com a esperança de que nos próximos meses da campanha eleitoral vejamos o diálogo e a responsabilidade prevalecerem sobre o ódio e a violência”.

Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti @realDonaldTrump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 13, 2024

Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, diz estar chocado com as notícias relativas ao ataque ao ex-Presidente dos EUA Donald Trump: “Condeno veementemente”. “Mais uma vez, assistimos a actos de violência inaceitáveis ​​contra representantes políticos”, afirma.

Shocked by the news of the attack on President Trump, which I strongly condemn. Once again, we are witnessing unacceptable acts of violence against political representatives. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 13, 2024

A solidariedade para com Trump chegou também do Brasil, da parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, que define Donald Trump como “o maior líder mundial do momento”. “Esperamos a sua rápida recuperação”, disse o capitão na reserva do exército brasileiro numa publicação nas suas redes sociais, poucos minutos depois do ataque armado no comício de Trump. Bolsonaro, que foi esfaqueado num comício político pouco antes das eleições presidenciais que venceu em 2018 e que durante o seu mandato (2019-2022) sempre manifestou a sua admiração pelo líder norte-americano, disse que espera “vê-lo na tomada de posse” novamente como presidente dos EUA.

– Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento.

– Esperamos sua pronta recuperação.

– Nos veremos na posse.

– Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/cQr9e7rl3A — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 13, 2024

O Presidente Lula da Silva reagiu também na rede social X ao que diz ser um “atentado contra o ex-presidente Donald Trump” e que “deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política”. Termina dizendo: “O que vimos hoje é inaceitável”.

O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável. — Lula (@LulaOficial) July 13, 2024

Já o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, condenou nas suas redes sociais o ataque sofrido pelo candidato republicano norte-americano, Donald Trump, alegando que “a violência é irracional e desumana”. No mesmo sentido, a presidente eleita Claudia Sheinbaum concordou com López Obrador, que citou a mensagem do presidente e acrescentou que “a violência não leva a lugar nenhum”.

Eres el Jefe de Estado, ¿alguien podría elaborarte un discurso medianamente articulado?. #SeaComoSea pic.twitter.com/d6xYatTeHF — Daniel Echeverría A. (@DaEcheverriaMX) July 13, 2024

No mesmo sentido, a presidente eleita Claudia Sheinbaum concordou com López Obrador, que citou a mensagem do presidente e acrescentou que “a violência não leva a lugar nenhum”.

O líder do partido de extrema-direita espanhola Vox, Santiago Abascal, agradece a Deus que Trump tenha sobrevivido à “tentativa de assassinato” e culpa a “esquerda globalista” por incentivar este tipo de atos violentos, lamentando a presença “dessa esquerda” no Governo de Espanha.

Gracias a Dios @realDonaldTrump ha sobrevivido al intento de asesinato. Hay que detener a la izquierda globalista que está sembrado el odio, la ruina y la guerra. Lo terrible es que en España gobierna la peor versión de esta izquierda y ahora mismo estarán lamentando… pic.twitter.com/KYdFyiWtBb — Santiago Abascal ???????? (@Santi_ABASCAL) July 13, 2024

A presidente das Honduras, Xiomara Castro, manifestou a sua solidariedade para com o pré-candidato republicano e antigo Presidente dos EUA, defendendo que “a violência gera mais violência”. “Lamento o que está a acontecer no processo eleitoral nos Estados Unidos. A minha solidariedade com Donald Trump”, sublinhou a presidente hondurenha numa mensagem nas suas redes sociais.

La violencia genera más violencia. Lamento lo que está pasando en el proceso electoral de Estados Unidos. Mi solidaridad con @realDonaldTrump. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) July 13, 2024