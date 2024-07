O incêndio que atingiu um prédio, na manhã desta segunda-feira, em Valongo, causou dois desalojados, disse à Lusa fonte da câmara municipal daquele concelho do distrito do Porto.

“Há dois desalojados que serão realojados pela autarquia, caso não tenham meios próprios”, adiantou a fonte.

O alerta para o incêndio foi dado às 11h59, sendo que pelas 14h15 o fogo foi dado como extinto, segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

O fogo atingiu o rés-do-chão e o primeiro andar, obrigando à evacuação do prédio e à retirada de cinco pessoas. Uma das pessoas retiradas do edifício foi assistida no local.

No local estiveram 29 operacionais apoiados por 14 viaturas dos Bombeiros de Valongo, Ermesinde, São Pedro da Cova, e ainda elementos da PSP e da Proteção Civil de Valongo.