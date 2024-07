O PS formalizou a sua abertura a negociar, e possivelmente viabilizar, o próximo Orçamento do Estado. Foi esse o principal objetivo da reunião desta segunda-feira da Comissão Política Nacional socialista, que acabou com o anúncio de que Pedro Nuno Santos está mandatado pelos órgãos do partido para “iniciar um processo de diálogo para a aprovação, ou não, do OE” com o Governo.

O anúncio foi feito pelo secretário nacional do partido Marcos Perestrello, que garantiu em declarações aos jornalistas que existe, do lado do PS, uma “vontade firme e verdadeira de construir um bom Orçamento”. Mais: o partido parte de “boa fé”, acha que há aspetos que serão “partilhados” (incluindo a preocupação com as contas certas e a redução da dívida) e tem vontade de “ajudar”.

Depois, as condições: como Perestrello insistiu por várias vezes, a obrigação de “criar condições” para que o OE seja aprovado cabe “em primeiro lugar, e em exclusivo”, ao Governo, que tem de mostrar “flexibilidade, vontade e disponibilidade” para negociar condições que permitam ao PS “aceitar” o documento, sentenciou. Em resumo: “O Orçamento é do Governo, mas o PS está disponível para ajudar a construir um bom OE”.

Para já, o PS recusa estabelecer “linhas vermelhas”, convicto de que essa não é a forma certa de começar um diálogo que, adiantou Perestrello, incluirá “preocupações” como a continuação do “apoio e alívio às famílias”. Ainda assim, os socialistas constatam que o Governo “já deu um passo negativo” — mas não “decisivo” para acabar com a “boa vontade” do PS — quando não fez refletir nas suas grandes opções as propostas com impacto orçamental que já foi apresentando. Até porque, para o PS, essas medidas — alívio do IRC e do IRS Jovem à cabeça — constituem uma “injustiça relativa” para outros contribuintes, além de não contribuírem para o “equilíbrio social, justiça fiscal e desenvolvimento económico”.

Se há “mais condições” para que exista uma maior disponibilidade orçamental e para que desenhar um OE “seja mais fácil”, isso é porque o PS deixou uma boa situação económica como herança ao Governo”, insistiu o responsável do PS. Agora, falta tudo o resto — começar o diálogo e ver onde é que há pontos de entendimento, sendo certo que desde as eleições europeias que a ideia de viabilizar o documento ganha adeptos no PS.