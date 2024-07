Esta segunda-feira olhamos para a desistência de Joe Biden na corrida à Casa Branca. Ontem, ao fim da tarde, Biden anunciou o que todos esperavam e desistiu da sua candidatura à reeleição como Presidente dos Estados Unidos. Pouco depois indicou o seu apoio à vice-presidente Kamala Harris e esta começou logo a fazer contactos para consolidar a sua candidatura. O caminho daqui até a Convenção democrata, que decorre em agosto, é um caminho cheio de desconhecidos e de interrogações. Haverá mais candidatos à nomeação? E quem poderão vir a ser os candidatos à vice-presidência? Esta candidatura relança ou não as esperanças dos democratas numa altura em que Donald Trump parecia imparável?

