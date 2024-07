Pode uma partida de futebol com início marcado para as 14 horas terminar depois das 18 horas? Sim e aconteceu esta quarta-feira nos Jogos Olímpicos de Paris. O primeiro dia — não oficial — de competição ficou marcado por um episódio insólito no futebol, a envolver as seleções de Argentina e Marrocos, e que teve como palco o Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne.

Argentinos e marroquinos deram espetáculo aos adeptos que ali se encontravam e assistiam pela televisão. Os campeões do mundo chegaram ao tempo de compensação em desvantagem, mas Gabriel Medina fez o golo do empate aos… 90+15 minutos.

L'ARGENTINE ÉGALISE À LA 105E MINUTE FACE AU MAROC (2-2) ! ???? Suivez l'intégralité des Jeux de #Paris2024 sur Eurosport via la plateforme Max #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/H4NxmrsRNU — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2024

Contudo, esse momento ficou marcado pelos incidentes bancadas, com os adeptos marroquinos a atirarem copos e outro objetos para o terreno de jogo, chegando mesmo a invadir o terreno de jogo. Ao pé do banco de suplentes da formação sul-americano chegou mesmo a rebentar um petardo. Perante a falta de condições, o árbitro sueco Glenn Nyberg interrompeu o jogo e mandou os jogadores recolherem aos balneários.

Várias publicações, incluindo o site oficial da FIFA e as redes sociais das duas equipas, chegaram a dar o jogo como terminado, algo que não aconteceu. Segundo o Comité Olímpico, o jogo foi suspenso. “Os jogadores foram retirados depois do golo, para sua segurança, após a reação do público, e o jogo foi interrompido. O apito final do jogo ainda não foi oficialmente dado. O jogo está 2-2″, partilhou o comité no site oficial da prova.

???? ???????????????????????????????????????? tras el Argentina ???? Marruecos ???? En medio de la celebración de la selección albiceleste, tras lograr el 2-2 en el último suspiro, desde la grada cayó un ???????????????????????????? muy cerca de algunos jugadores#Paris2024 pic.twitter.com/BUpujNcxr9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 24, 2024

A partir daí, os adeptos foi convidados a abandonar as bancadas do Geoffroy-Guichard, através dos ecrãs gigantes do estádio. “O jogo foi suspenso, por favor abandone o estádio”, lia-se. Mais de uma hora depois, a organização assegurou que o jogo ia ser retomado à porta fechada, para serem jogados os derradeiros três minutos. Com o recomeço do jogo, duas horas depois da interrupção, o árbitro anulou o golo argentino, por falta de Otamendi, capitão do Benfica, e Marrocos acabou por vencer a partida por 1-2. Rahimi (bis) e Simeone fizeram os golos.

???? INCROYABLE SÉQUENCE : l'arbitre d'Argentine-Maroc annule le deuxième but argentin… deux heures après la suspension de la rencontre ! Les joueurs sont revenus sur le terrain pour disputer les trois dernières minutes et le Maroc s'est finalement imposé 2-1 #Paris2024 pic.twitter.com/1XswW8uXin — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2024

TUDO SOBRE ARGENTINA X MARROCOS. 1: Argentina empatou no último lance do jogo. 2: houve invasão de campo e todo mundo saiu pro vestiário 3: todo mundo deu o jogo por encerrado, menos a organização. 4: uma hora e meia pra revisar um lance 5: saiu o vídeo do VARA agora e o gol… pic.twitter.com/Zzqn68s1kQ — Fernando “fefux” Ribeiro (@fefuxribeiro) July 24, 2024

Esta quarta-feira ficou ainda marcada por problemas na abertura de portas, que se alastrou do Geoffroy-Guichard para o Stade de France, em Paris, onde decorrem os jogos de râguebi sevens. “Houve alguns pequenos incidentes. Falaremos com a organização sobre a abertura de portas, mas as coisas foram resolvidas e pudemos começar a tempo, apesar de [existirem] algumas filas [de adeptos]. Não houve problemas de segurança”, garantiu Gérald Darmanin, ministro da Administração Interna francês.