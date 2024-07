A Praia da Vieira, na Marinha Grande, foi esta quarta-feira interditada a banhos, devido à má qualidade microbiológica da água, disse à agência Lusa fonte da Câmara daquele concelho do distrito de Leiria.

O comandante da capitania da Nazaré, João Severino Lourenço, explicou que as análises realizadas à água da praia levaram, esta quarta-feira, pelas 12h00, a autoridade de saúde a pedir a interdição do seu uso como prevenção da população.

Por decisão da Administração Regional de Saúde do Centro, a água do mar na Praia da Vieira foi interdita a banhos esta quarta-feira, na sequência da informação relativa à qualidade microbiológica”, referiu fonte da Câmara da Marinha Grande, numa resposta escrita enviada à Lusa.

A autarquia, liderada por Aurélio Ferreira (+MpM), acrescentou que a “presente interdição cessa logo que sejam retomados os níveis aceitáveis dos resultados de novas análises, já efetuadas”.

“Tendo em conta esta decisão, será hasteada a bandeira vermelha, que interdita o acesso à água do mar. As atividades na praia podem continuar a realizar-se com normalidade. Agradecemos a compreensão e lamentamos eventuais transtornos causados”, refere ainda o município.