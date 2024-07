Quem está atento às coisas da natureza foi surpreendido nos últimos dias por algumas boas notícias. Habitualmente, o ambiente só nos traz preocupações – aquecimento global, grandes desastres, extinção das espécies. Não foi o caso desta vez. Primeiro soubemos que as populações de lince ibérico estão a recuperar ao ponto desta espécie já não ser classificada como estando em perigo de extinção. Agora, no vale do Côa, sabe-se que foi avistado pela primeira vez em 30 anos um gato bravo. Também já sabíamos que o javali está por todo o lado, ao ponto de ser considerado uma praga, e há sensivelmente um ano, aqui mesmo no Contra-Corrente, discutimos a recuperação das populações de lobo um pouco por toda a Europa. Hoje queremos tentar perceber o que é que se está a passar, até porque, na União Europeia, discute-se apaixonadamente a questão da renaturalização de áreas hoje ocupadas pela agricultura. Como explicar este fenómeno do regresso de algumas espécies que julgávamos terem desaparecido de Portugal para sempre?

