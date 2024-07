Durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, uma misteriosa figura encapuçada que transportava a tocha olímpica pelas ruas (e telhados) de Paris chamou a atenção. Nas redes sociais, os fãs de videojogos depressa começaram a apontar semelhanças com Arno Dorian, personagem principal de Assassin’s Creed Unity.

O videojogo, que em novembro completa o 10.º aniversário e que é oitavo da saga Assassin’s Creed, passa-se precisamente em Paris, durante a Revolução Francesa. De acordo com a NBC, Aron Dorian é um membro de um grupo clandestino de assassinos que há séculos luta contra a Ordem dos Templários.

Na rede social X, duas publicações partilhadas durante a cerimónia de abertura — com apenas dois minutos de diferença — aumentaram a especulação de que a figura misteriosa era uma referência a Assassin’s Creed. Primeiro, a Ubisoft, empresa francesa que desenvolve a saga de videojogos, escreveu “Bem-vindo a Paris” com uma imagem do personagem Aron Dorian.

De seguida, a página oficial de Assassin’s Creed partilhou um vídeo do personagem a fazer parkour pela cidade francesa e disse aos espetadores que ficassem “de olho nos telhados de Paris” porque “Aron pode estar a observar de cima”.

Keep an eye on Paris' rooftops—Arno might just be watching from above. ???????? pic.twitter.com/opqDU04Xgo — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 26, 2024

A figura mistério, que passou pela Notre Dame e pelo Louvre, passou a tocha olímpica à estrela do mundo do futebol Zinedine Zidane, que a entregou ao tenista Rafael Nadal. Depois, o espanhol transportou a tocha pelo Rio Sena e entregou-a a Serena Williams, com quem, no barco, seguiu ainda acompanhado por Carl Lewis e Nadia Comăneci.

Apesar de as evidências apontarem nesse sentido, até ao momento, nem a Ubisoft nem a organização dos Jogos Olímpicos de Paris confirmaram oficialmente que a figura mistério era inspirada em Assassin’s Creed. E continua também sem se saber a identidade do misterioso transportador.