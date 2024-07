Há muito que o negócio era dado como certo, mas o fumo branco parece ter surgido apenas esta quarta-feira. João Neves vai mesmo ser jogador do PSG e Renato Sanches vai fazer o trajeto inverso, regressando à Luz oito anos depois de ter saído. Apesar de nunca se terem cruzado e de serem de gerações diferentes, há um elo de ligação entre os dois médios: ambos deixaram o Benfica com 19 anos, apontados como uma das grandes promessas do futebol mundial.

De acordo com o especialista Fabrizio Romano, o negócio já terá sido consumado pelo emblema portuguesa e o clube francês, que vai pagar 60 milhões de euros a pronto, aos quais se juntam 10 milhões em bónus. Para além disso, o campeão francês juntou o empréstimo de Renato Sanches ao negócio, o que permitiu baixar significativamente o valor da transferência. De recordar que a cláusula de João Neves cifra-se nos 120 milhões.

???????????? João Neves to Paris Saint-Germain, here we go! Deal being signed right now between clubs.

€60m fixed fee, €10m add-ons and Renato Sanches to Benfica on loan.

João set to travel to Paris for medical, had to be this week… and will be this week.

First signing, done. ???????? pic.twitter.com/4c3Tcbl4hL

