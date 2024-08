O Comité Nacional Democrata abriu esta quinta-feira a votação para confirmar a nomeação de Kamala Harris como candidata presidencial do partido, com a chamada dos delegados que até há 15 dias iam votar para nomear Joe Biden.

Após a desistência do Presidente democrata e de nenhum outro potencial candidato ter aparecido até ao fim do prazo, 30 de julho, Kamala Harris é agora a única candidata que pode receber votos válidos dos quase 4.700 delegados.

A votação irá decorrer através de boletins eletrónicos até às 18h00 (23h00 em Lisboa) de segunda-feira. Se os delegados votarem noutro nome que não o de Harris, o voto contará como “presente”.

De acordo com a organização (DNC, na sigla inglesa), a candidatura de Kamala Harris submeteu as assinaturas de 3.923 delegados, que irão votar nela e representam 84% do total. Se outro candidato quisesse desafiá-la teria de ter apresentado as assinaturas de 300 delegados até terça-feira à noite.

A DNC descreve o processo iniciado esta quinta como uma “chamada virtual”. Em nomeações anteriores, esta era feita no chão da convenção nacional, com os delegados a responderem de viva voz.

A opção virtual deste ano deve-se ao prazo imposto pelo estado do Ohio para colocar o nome do candidato democrata nos boletins de voto, 7 de agosto, sendo que a convenção só vai arrancar a 19 deste mês. Esta “chamada virtual” já estava prevista para Joe Biden, não se devendo às circunstâncias inéditas da nomeação de Harris.

Além dos delegados que representam os votos dos eleitores durante as primárias — transferidos de Joe Biden para Kamala Harris — há cerca de 700 delegados automáticos, que anteriormente eram conhecidos como “superdelegados”. O formato tornou-se controverso durante o embate entre Hillary Clinton e Bernie Sanders, que perdeu a nomeação para a democrata.

Estes delegados são automáticos em virtude dos cargos que desempenham, tais como governadores, senadores, congressistas, ex-presidentes e membros da DNC. Depois da polémica em 2016, devido à influência e peso dos superdelegados, a organização aprovou mudanças para que votem apenas a partir das segundas votações.

Quando Kamala Harris for confirmada como nomeada, deverá ser conhecida a sua escolha para vice-Presidente — que a democrata disse ainda não estar finalizada.

Durante a convenção em Chicago, que decorrerá de 19 a 22 de agosto, haverá uma chamada cerimoniosa para assinalar a nomeação, emulando o estilo festivo de nomeações anteriores.