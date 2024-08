É um momento sempre esperado nos Jogos Olímpicos. Saber quem é o atleta mais rápido é o que se espera da corrida de 100 metros. As luzes apagaram-se no Stade de France, a iluminação preparou-se para a entrada dos velocistas. Um a um foram chamados e alinharam nas respetivas pistas.

Mas tiveram de esperar. Uma e outra vez. Primeiro para entrar e depois para ficarem em posição para a partida. A televisão não mostrava qualquer razão para as demoras. Mas esta segunda-feira uma razão foi apontada para a espera que aconteceu até que o tiro de início da corrida fosse disparado.

Segundo o jornal francês L’Équipe, o presidente do Comité Organizador do Paris 2024, Tony Estanguet, explicou que, antes da partida, um espectador tentou entrar na pista do Stade de France, sem, no entanto, ligar diretamente o episódio ao atraso.

“Houve uma tentativa de intrusão na final dos 100 metros. Mas logo a segurança privada reagiu. Estão preparados, são rigorosos e estão prontos. As forças de segurança fazem um trabalho notável”, declarou Tony Estanguet. “Estão a falar de quatro minutos, mas a mim disseram-me cerca de um minuto e trinta segundos”. “Não é muito grave”, era a última prova do dia (no domingo), disse ainda. Cabe à Federação Internacional de Atletismo determinar o início da prova, à espera que tudo esteja em condições.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Há várias imagens nas redes sociais que mostram um homem imobilizado no chão perto da pista por seguranças, antes de ser retirado do estádio. O Le Parisien indica que o homem retirado tem 25 anos e que estaria com uma t-shirt com mensagens políticas, defendendo as causas ucranianas e palestiniana, o que não foi confirmado.

Para a história, no entanto, ficou uma corrida de 100 metros que coroou Noah Lyles, não sem antes ter de ir ao tira teimas do photo finish para lhe dar a vitória por cinco milésimos (9,784 e 9,789).

Noah Lyles garantiu nos Jogos Olímpicos de Paris o título de mais rápido. E garantiu o primeiro título nesta modalidade para os Estados Unidos em 20 anos.