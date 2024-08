O 11.º dia dos Jogos Olímpicos de Paris traz a continuação da participação portuguesa no atletismo e o início da canoagem, com vários atletas nacionais a manterem-se ainda em prova na vela.

Esta terça-feira arranca no Stade de France, com Salomé Afonso a competir nas eliminatórias dos 1.500 metros a partir das 9h05. Pouco depois, é a vez de Leandro Afonso marcar presença na qualificação do lançamento do dardo (9h20), com Agate de Sousa a representar Portugal na qualificação do salto em comprimento (10h15).

???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????? | ???????????? 1️⃣1️⃣ ????️ A agenda para o décimo primeiro dia da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos Paris 2024! ???????? *Todos os eventos têm a hora de Portugal#EquipaPortugal #AllezPortugal #Paris2024 pic.twitter.com/ksQcTahTOo — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) August 5, 2024

Na canoagem, a dupla formada por João Ribeiro e Messias Baptista participa nas eliminatórias de K2 500 metros às 10h30, com Carolina João e Diogo Costa a disputarem mais duas regatas da qualificação do dinghy misto na vela a partir das 11h15. Mafalda Pires de Lima também se mantém em prova na vela, com mais três regatas de kite às 11h23, e o último ponto da agenda da delegação portuguesa conta com Fatoumata Diallo na meia-final dos 400 metros barreiras.

Do ponto de vista internacional, o destaque vai para o regresso do skate a Paris, com a vertente park a disputar as eliminatórias e a final durante esta terça-feira (11h30 e 16h30). A escalada também inicia as competições e há finais na luta livre, no lançamento do martelo feminino, no salto em comprimento masculino, nos 1.500 metros masculinos e nos 200 metros femininos, para além de várias categorias no boxe.