O Governo aprovou em Conselho de Ministros medidas de promoção do emprego argumentando que “calibram” medidas do anterior Executivo para as tornar mais eficazes e que passam por alterações nas regras dos estágios e dos apoios à contratação. Também foram aprovadas medidas para promover a contratação de estrangeiros no exterior “de forma regulada”.

No bolo das medidas de promoção do emprego está a medida “Iniciar” que se destina a apoiar estágios profissionais para desempregados com maior dificuldade de empregabilidade, jovens com menos de 35 anos e pessoas com deficiência. É diferente do que já existia no sentido em que apoia estágios de jovens “que têm pelo menos o nível 4 e 5 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), o que significa que é mais estreita no âmbito de aplicação, mas é também mais eficaz”, acredita a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho.

O nível 4 do QNQ corresponde ao ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou vocacionado para prosseguir o ensino superior acrescido de estágio profissional; o nível 5 diz respeito a qualificação de nível pós-secundário não superior com créditos para prosseguir estudos de nível superior. Com esta medida, que custa 135 milhões de euros, o Governo estima abranger 6.500 estágios.

Já a medida “+ Talento” centra-se nos jovens “de mais elevadas qualificações” e assenta “numa valorização significativa do valor do apoio do Estado”. “Só com um apoio mais significativo financeiramente é que se consegue reter mais talento”, defendeu a ministra.

Esta medida consiste no financiamento de 65% da bolsa de apoio paga aos estágios profissionais, com a duração de seis meses. O nível seis do QNQ (licenciatura) receberá 2,2 IAS (1.120 euros); o nível sete (mestrado) receberá 2,4 IAS (1.222 euros); o nível 8 (doutoramento) recebe 2,6 IAS (1.324 euros). A meta é chegar a 15.000 estágios.

Atualmente, no âmbito da medida Ativar.pt (estágios — mas de nove meses e não seis — dirigidos a desempregados nos centros de emprego), o nível seis recebia 1.018 euros, o nível sete 1.120 euros e o nível oito tinha 1.273 euros.

Ainda na medida “+ Talento” está incluído um incentivo — que pretende chegar a 2.500 contratos — à contração sem termo, a tempo completo, com retribuição de entrada não inferior à de um licenciado na carreira geral de técnico superior na administração pública (1.385,98 euros em 2024), durante um período de dois anos. O valor é o mesmo que já se aplica a uma medida do anterior governo, chamada “Avançar”, que consiste na concessão, ao empregador, de um apoio financeiro de um ano à contratação sem termo de jovens desempregados com ensino superior. A medida “+ Talento” nas suas duas vertentes custará 100 milhões de euros e aplica-se a jovens desempregados com menos de 35 anos.

Por último, a medida “+ Emprego” trata-se de um apoio financeiro para desempregados inscritos no IEFP há pelo menos 3 meses consecutivos, ou que pertençam a grupos com dificuldades de integração no mercado de trabalho. O objetivo é abranger 20 mil contratos.

Ao todo, as medidas destinadas ao emprego terão um custo de 300 milhões de euros, mas Rosário Palma Ramalho explica que correspondem a fundos do próprio Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que recebe verbas de fundos europeus.

Rede de adidos do trabalho reforçada para promover contratação de estrangeiros “de forma regulada”

A ministra Rosário Palma Ramalho anunciou também duas medidas viradas para a integração de trabalhadores imigrantes. Por um lado, será reforçada a rede de adidos do trabalho, que são colocados em embaixadas com o objetivo de promover a contratação de imigrantes e, em específico, colocar em contacto empresas que queiram contratar estrangeiros e estrangeiros que queiram vir trabalhar para Portugal. “Mas fazê-lo de forma regulada”, acrescentou a ministra, para evitar situações de migrantes sem trabalho e sem condições dignas de vida em Portugal.

Rosário Palma Ramalho explicou que há, neste momento, seis adidos do trabalho em embaixadas portuguesas e a ideia é expandir a rede. Os adidos, “tradicionalmente”, estão destacados em países de “expressão oficial portuguesa”, porque são os trabalhadores destes países que mais procuram Portugal pela facilidade da língua.

Mas o reforço da rede não será limitado a esses países, e chegará a outros “à medida que se verifique que há intensidade de relações comerciais e diplomáticas” que” justifique” a colocação de adidos Neste momento, há um adido na Índia, exemplificou, Palma Ramalho.

Além disso, é criada a medida “Integrar”, que implementa, através de uma rede de parceiros coordenada pelo IEFP, medidas que reforcem a integração de imigrantes. Rosário Palma Ramalho explica que se trata de uma medida destinada a imigrantes em Portugal que perderam o trabalho ou não chegaram a encontrá-lo.

A medida implicará um acompanhamento individual através de um tutor e cursos de formação profissional ou de ensino da língua.